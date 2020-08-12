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'Özgürgün'ün istifasını kabul etmeyeceğiz'

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Tatar’dan Özgürgün açıklaması: Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün milletvekilliğinden istifasını kabul etmeyeceğiz
'Özgürgün'ün istifasını kabul etmeyeceğiz'

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “ Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün milletvekilliğinden istifasını kabul etmeyeceklerini; Meclis’te ret oyu kullanacaklarını” açıkladı.

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“ Sayın Hüseyin Özgürgün Genel Başkanlığımızı yapmış, ülkemize, Bakan, Başbakan olarak hizmet vermiş bir milletvekilimizdir.

Sayın Özgürgün, yaşanan bazı gelişmeler sonrasında milletvekilliğinden istifa ettiğini Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na bildirmiştir.

Sayın Özgürgün’ün istifanın yürürlüğe girmesi için Meclis’te izlenmesi gereken Meclis İç Tüzüğü’nün öngördüğü bir süreç vardır.

Meclis İçtüzüğüne göre, bir milletvekili, milletvekilliğinden çekildiğini gerekçeli olarak Meclis Başkanlığına yazılı olarak bildirdiği takdirde Başkanlık Divanı, çekilme isteminin gerçekliğini saptamak için önce bir komite oluşturup konuyu inceler ve bir karar üretir.

Üretilen karar olumlu ise oylanmak üzere Genel Kurul’a gönderilir.

Genel Kurul, bir milletvekilinin devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin sona ermesine üye tam sayısının salt çoğunluğu ve açık oylama ile karar verir.

Ulusal Birlik Partisi, Lefkoşa Milletvekilimiz Hüseyin Özgürgün’ün istifasının yürürlüğe girmesi için Meclis’te yapılacak oylamada ret oyu kullanacaktır.

Ulusal Birlik Partisi Sayın Özgürgün’ün milletvekilliğinin sona ermesinden değil, devamından yanadır.

Bu konu ile ilgili hiç kimse spekülasyon yapmaya kalkışmasın.

Hiç kimse, UBP’nin birlik ve beraberliğine zarar vererek, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yüksek kazanma olasılığımızı geriye çekebileceği hayaline kapılmasın.

Ulusal Birlik Partisi KKTC’nin en köklü partisi olarak halkına yararlı hizmetler vermeye devam edecek iç ve dış mihrakların oyunları buna engel olamayacaktır.”

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