Özgürgün’ün mal varlığı konusunda Meclis Başkanlığı’na başvuru

Halkın Partisi Özgürgün’ün mal varlığı konusunda Meclis Başkanlığı’na başvurdu.

Halkın Partisi, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün mal varlığını doğru beyan etmediği ya da sonradan mal varlığında meydana gelen değişiklikleri Meclis Başkanlığı’na bildirmediği gerekçesiyle Meclis Başkanlığı’nı Başsavcılık kanalıyla bir araştırma başlatması için göreve davet etti. Halkın Partisi Hüseyin Özgürgün’ün mal varlığının, göreve geldiği dönemde yaptığı mal beyanı ile uyumlu olup olmadığının, sonradan mal varlığında bir değişiklik olmuşsa bunun Meclis’e bildirilip bildirilmediğinin Başsavcılık kanalıyla araştırılması için Meclis Başkanlığı’na başvurdu. Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, Meclis Başkanlığı’na yapılan başvuruda, Meclis Başkanlığı’nın Başbakan ve Bakanların ilgili yasaya göre gerçeğe aykırı bildirim, haksız mal edinme, mal kaçırma ve mal gizleme gibi durumlarını, mal beyanlarını mukayese ederek Başsavcılığa suç duyurusuna bulunması gerektiğine dikkat çekildi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, geçtiğimiz akşam Gazimağusa’da geniş bir katılımla Halkın Partisi tarafından düzenlenen aday tanıtım şöleninde bu yönde bir adım atacaklarını ve hesap sorma bağlamında hükümete geldiklerinde de konunun takipçisi olacaklarını vurgulamıştı.

Halkın Partisi tarafından yapılan başvuruda ayrıca “ilgili yasa uyarınca, beyan edilen veya gizlenmiş olduğu ortaya çıkan bir malın, “haksız mal edinme” kapsamında olması için, ilgili kişi tarafından “yasalara uygun olarak sağlandığının” ispat edilmesi gerekir. Yazıda ayrıca Meclis Başkanlığı’nın görevinin, ilgili kişiyi böyle bir ispat yapmaya davet etmek olduğuna da dikkat çekilerek “Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün malvarlığı ile ilgili mahkemeye sunulduğu iddia edilen ve basına yansıyan banka hesabı hareketlerinin, yasanın 8(6) maddesinde öngörülen “önemli değişiklik” kapsamında olduğu çok açıktır” denildi.



Siyasilerin Kaynağını İzah Edemedikleri Servetleri Ciddi Soru İşareti Yaratıyor

Halkın Partisi lideri Özersay “bugün bazı siyasilerin servetleri dudak uçuklatıyor. Milyonların banka hesaplarında yer alması olağan şartlarda bizi ilgilendirmez. Ancak siz bir siyasi olarak, özellikle de bir Başbakan olarak servetinizin kaynağını, bu serveti nasıl elde ettiğinizi izah edemiyorsanız bu kabul edilebilir değildir. Örneğin başta Başbakan olmak üzere bazı siyasiler bu görevlere geldiklerinde yapmış oldukları mal beyanlarında acaba doğruyu söylemişler miydi? İlk mal beyanlarında bugün bankalarda bulunan bu milyonlarca liralık servetlerinden de bahsetmişler miydi? Eğer beyan etmedilerse o halde mal beyanına dair yasayı ihlal ediyorlar, hukuksuzluk yapıyorlar demektir. Yok eğer bu serveti bu görevlere geldikten sonra elde ettilerse, o halde bir Bakan ya da bir milletvekili olarak, aldıkları maaş belliyken bu serveti nasıl yaptıklarını nasıl izah ederler? Bizim için önemli olan servetlerini nereye harcadıkları değildir. Diledikleri kişiye milyonlarca liralık villalar, malikaneler de satın alabilirler, bir yılda üç tane son model lüks araba da alabilirler. Bu kendilerini ilgilendirir, ancak bu paranın kaynağını, servetlerinin kaynağını izah edemiyorlarsa ortada bir yolsuzluk yahut kara para var demektir. Dünyanın her yerinde siyasilerin izah edilemeyen serveti yolsuzluk belirtisidir, göstergesidir” dedi.