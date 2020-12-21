  • BIST 1.397
  • Altın 466,230
  • Dolar 7,6573
  • Euro 9,3281
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8’i yerel 19 vaka

Özgürgün'ün Milletvekilliğinden istifası Meclis'te oylandı..

» »
Özgürgün'ün Milletvekilliğinden istifası Meclis'te oylandı..
Özgürgün'ün Milletvekilliğinden istifası Meclis'te oylandı..

Özgürgün'ün Milletvekilliğinden istifası Meclis'te oylandı..

Meclis'te oylama açık olarak yapıldı.

Yapılan oylma sonucu açıklandı.

Meclis'te yapılan oylamaya 45 vekil katıldı.

Kabul 21 Ret 23 çekimser de 1 oy verildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tandoğan Yalkut yazdı..."P&L Ekonomi"21 Aralık 2020 Pazartesi 08:05
  • Yamalı bohça olarak nitelendirilen hükümetin ömrü 10 ay sürmez!..21 Aralık 2020 Pazartesi 08:02
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK 47. kuruluş yıldönümünü kutladı20 Aralık 2020 Pazar 21:21
  • Gazimağusa ve İskele’de elektrik kesintisi!20 Aralık 2020 Pazar 20:57
  • Lefkoşa'da kaza! Orta refüje çıkarak durabildi20 Aralık 2020 Pazar 20:41
  • KKTC'de bugün 8'i yerel 19 pozitif vaka!20 Aralık 2020 Pazar 20:01
  • KKTC'de bugün 8’i yerel 19 vaka20 Aralık 2020 Pazar 20:00
  • Tatar’dan Saner’e kutlama: “Görevi layıkıyla yerine getireceğinize güvenim tamdır”20 Aralık 2020 Pazar 19:03
  • İskele Sınırüstü sosyal konut arsalarında :22 aile yaşıyor su ve yol yok20 Aralık 2020 Pazar 18:42
  • Tatar: “Ayakta durmayı başardık... Bundan sonra her şey daha güzel olacak”20 Aralık 2020 Pazar 18:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti