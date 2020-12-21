Özgürgün'ün Milletvekilliğinden istifası Meclis'te oylandı..
Meclis'te oylama açık olarak yapıldı.
Yapılan oylma sonucu açıklandı.
Meclis'te yapılan oylamaya 45 vekil katıldı.
Kabul 21 Ret 23 çekimser de 1 oy verildi.
Özgürgün'ün Milletvekilliğinden istifası Meclis'te oylandı..
Meclis'te oylama açık olarak yapıldı.
Yapılan oylma sonucu açıklandı.
Meclis'te yapılan oylamaya 45 vekil katıldı.
Kabul 21 Ret 23 çekimser de 1 oy verildi.
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