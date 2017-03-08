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Özgürlük Anıtı elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa büründü

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Özgürlük Anıtı elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa büründü
ABD'nin New York eyaletinde bulunan Özgürlük Anıtı dün gece yaşanan bir elektrik kesintisi nedeniyle birkaç saat boyunca karanlıkta kaldı.

Ulusal Parklar Servisi'nden yapılan açıklamada, anıtı aydınlatan ışık kaynaklarını etkileyen kesintinin planlı olmayan bir kesinti olmadığı yer aldı.

Kesintinin ardından bunun bugün gerçekleşecek Kadınsız Bir Gün protestolarıyla dayanışma amacıyla yapılmış olabileceğine dair internette yorumlar yapılmıştı.

Fakat yetkililer kesintinin büyük ihtimalle bir inşaat çalışması nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.

Özgürlük Anıtı'nda en son 2012'de Sandy Kasırgası'nın tamir çalışmaları yapılmış, anıt bir ay boyunca halka kapatılmıştı.

Anıt yerel saatle gece yarısından hemen önce tekrardan ışıklarına kavuştu.

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