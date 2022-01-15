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Özgürlük Mücadelesi Lideri Küçük 38’inci Yıl Dönümünde Bugün Anılıyor

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Özgürlük Mücadelesi Lideri Küçük 38’inci Yıl Dönümünde Bugün Anılıyor
Özgürlük Mücadelesi Lideri Küçük 38’inci Yıl Dönümünde Bugün Anılıyor

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 38’inci yıl dönümünde bugün Anıttepe’deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda düzenlenecek törenle ve düzenlenecek etkinliklerle anılıyor.

Anma töreni Anıttepe’de Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda saat 10.26’da başlayacak.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi tarafından çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilerek yarıya indirilecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anıt Özel Defteri'ni imzalanmasından sonra sırasıyla, Lefkoşa Türk Lisesi’nden bir öğrenci tarafından şiir okunmasının ardından, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük’ün ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla son bulacak.

Tören, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek

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