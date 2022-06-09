“Özgürlük senden büyük, DOKUNMA!” eylemleri başladı...

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, “Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na, “Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ve “Müsfidane Yayınlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na karşı eylem süreci başlattı.

Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı yasa tasarılarına karşı mücadele yükseltme kararı alan birlik, bir dizi eylem yapacak. Eylem süreci bu akşam logo paylaşımıyla başladı.

Gazeteciler Birliği’nin organizesiyle bu akşam saat 19.00’dan itibaren gazeteciler, sosyal medya hesaplarından “Özgürlük senden büyük, DOKUNMA!” logolarını paylaştı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, eylemlerine yarından itibaren devam edecek. Gazeteciler Birliği, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Temel hak ve özgürlüklerimizi kısıtlayıcı yasa tasarılarına karşı mücadelemizi yükseltiyoruz. Özgürlüklerimizi korumak için kenetleniyor ve hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Düşüncemize kelepçe, sesimize hücre, ifademize kilit istiyorlar. İzin vermeyeceğiz. ‘Dokunma’ diyeceğiz! Sütunlardan, sayfalardan, stüdyolardan, matbaalarımızdan sokaklara ineceğiz. ‘Söz büyüğün’ derler ya! ‘Özgürlük senden büyük, DOKUNMA!’ Gazeteciliğe, düşünce özgürlüğüne, yargı bağımsızlığına DOKUNMA! İfade özgürlüğüne darbe niteliğindeki yasalarda yapılacak değişiklikleri toptan reddediyoruz. Seslerimizi, yüreklerimizi, mücadelemizi çoğaltıyoruz. Hükümetin Meclis komitesi gündemine getirdiği Ceza (Değişiklik), Müsfidane Yayınlar (Değişiklik) ve Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa tasarılarını reddediyoruz. Yürürlükteki yasalarda özgürlüğümüzü kısıtlayan maddelerin kaldırılmasını talep ederken bunlara yenilerinin eklenmesine izin vermeyeceğiz. Mücadelemizi bu akşamdan itibaren aktif şekilde başlatıyoruz. Kalemimizle, sözcüklerimizle, canlı yayınlarımızla ve aktif eylem planlarımızla bizler sokakta olmaya ve sadece bizler için değil tüm toplumun ifade özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm gazetecileri, tüm aydınları, demokrasi, insan hakları ve çağdaş değerlere önem veren tüm toplum kesimlerini mücadelemize katılmaya çağırıyoruz.”