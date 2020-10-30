Özgürlük ve Barış Partisi, Tanıtım Şöleni Yarın

Kıbrıs Türk siyasetine yeni katılan Özgürlük ve Barış Partisi, yarın tanıtım şöleni düzenliyor.

Özgürlük ve Barış Partisi (ÖBP), “hem halkla bütünleşmek, hem de olası bir erken seçim için çalışmalarını başlatmak” amacıyla yarın akşam saat 20.30’da Lefkoşa Cemsa Karting 2. Katta tanıtım şöleni gerçekleştiriyor.

ÖBP Kurucu Genel Başkanı Korhan Ekcan yaptığı yazılı açıklamada, halkın gerçek oranda temsil edildiği bir meclis ve sadece halkın menfaati için yeniden düzenlenecek bir KKTC devlet yapısı için yürümek isteyen herkesi tanıtım şölenine davet etti.