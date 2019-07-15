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Özinal: “Hükümetin biran önce asgari ücrete, açlık sınırının altında günde 10-12 saat çalışan işçilerin, çare üretmesi gerek”

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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkan Vekili Kamil Özinal, hükümetin, asgari ücrete, açlık sınırının altında günde 10-12 saat çalışan işçilerin, çalışanların ve emeklilerin sorunlarına çare üretmesi gerektiğini vurguladı.
Özinal: “Hükümetin biran önce asgari ücrete, açlık sınırının altında günde 10-12 saat çalışan işçilerin, çare üretmesi gerek”

Özinal yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin ülkedeki sağlıkta,eğitimde,trafikte devlete bağlı kurum ve kuruluşları özerk bir yapıya kavuşturarak daha verimli hale getirmek için çaba sarfetmesi gerektiğine dikkat çekerek, hükümetin yaptığı atamaları eleştirdi. 

 “Başbakanlık ve Bakanlık koridorları, bir mevki ve koltuk uğruna birbirlerini ezen yandaşlarının mevki ve atamaları ile ilgilenerek  hizmet veremez duruma gelmiştir” diyen Özinal, liyakatdan uzak, “yakınlığa ve partizanlığa” bakarak yapılan atamalarla bugüne kadar hiçbir yere varılmadığı gibi bundan sonra da varılmayacağını söyledi. 

Hükümetin artık halkın ve çocukların geleceği ile ilgili somut adımlar atması gerektiğine dikkat çeken Özinal, “Bugünlerde yaşanan olaylar,değişen hükümetle birlikte halkımızın yine beklentilerini boşa çıkarmaya devam etmektedir. Türk-Sen olarak bizler, yaşanan bu verimsiz ve kısır süreci en yakından takip ederek dik duruşumuzla halkımızla birlikte hareket edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz” dedi. 

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