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Özkan Bişmiş’in ölümüne neden oldu... 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi...

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Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde 26 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında dikkatsizliği sonucunda Özkan Bişmiş’in ağır yaralanmasına ardından da ölümüne sebebiyet veren İlyas Hıdır Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak, 3 yıl 6 ay hapse mahkum
Özkan Bişmiş’in ölümüne neden oldu... 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi...

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, kazanın 26 Haziran 2023 tarihinde saat 13.55 sıralarında Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldiğini anımsattı.

Yargıç, EY 310 plakalı salon aracıyla isimsiz sokakta seyreden İlyas Hıdır’ın kavşağa geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sola dönmek için Sanayi caddesine giriş yaptığını ve bu esnada Özkan Bişmiş’in yönetimindeki JK 167 plakalı salon aracın sol yan kısmına aracının ön sağ yan kısmı ile çarptığını söyledi.

Yargıç, çarpmanın etkisi ile duramayıp yolun sağına savrulan JK 167 plakalı aracın, o esnada karşı istikametten gelen Gökdeniz Tek’in yönetimindeki GL 405 plakalı salon aracın ön kısmına çarparak durduğunu belirtti.

Yargıç, EY 310 plakalı araç sürücüsü İlyas Hıdır’ın kaza mahallinden kaçtığını söyledi.

Yargıç, kaza sonucu yaralanan JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş’in kaldırılmış olduğu LDH Acil Servisinde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra ameliyata alınarak yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındığını ve 16 Temmuz’da yaşamını yitirdiğini aktardı.

Candaş, sanık İlyas Hıdır’ın 10 gün sonra saklandığı yerden tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Kazanın olgularına değinen Yargç, çarpmanın ardından Bişmiş’in aracındaki hava yastığının arızalı olduğu için parçalandığını, adaptörün Bişmiş’in başına değerek, yaralanmasına neden olduğunu ifade etti. Yargıç, bu hususun kazanın sonucuna etki eden etkenlerden olduğu için sanık lehine değerlendirildiğini açıkladı. Yargıç, ancak kazanın gerçekleşmesindeki tüm kusurun ise sanığın olduğunun söyledi.

Yargıç, sanık kazadan sonra kaçtığı için alkol testi yapılamadığını, ayrıca kendi isteği ile gidip polise teslim olmadığını belirtti. Yargıç, sanığın ayrıca sigortasız ve seyrüsefersiz araç kullandığını da söyledi.  Candaş, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdıklarını, ayrıca cezası bittikten sonra 2 yıl süreyle trafiğe çıkmaktan men ettiklerini açıkladı.

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