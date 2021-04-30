Özkan Ergel hayatını kaybetti

Acı haberi Lefke Belediyesi duyurdu:
Doğancı Köyümüzün sevilen insanlarından Özkan Ergel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız
Lefke Belediyesi olarak Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz
Acı haberi Lefke Belediyesi duyurdu:
Doğancı Köyümüzün sevilen insanlarından Özkan Ergel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız
Lefke Belediyesi olarak Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz
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