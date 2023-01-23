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Özkan Hasan hayatını kaybetti

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Londra'dan acı haber geldi... Özkan Hasan hayata gözlerini yumdu.
Özkan Hasan hayatını kaybetti

Aslen Köfünyeli olan ve Londra’da yaşamını sürdüren Özkan Hasan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hasan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Detay Kıbrıs olarak Hasan ailesine başsağlığı diliyoruz…

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