Özkıraç: Bir buçuk Günlük Yakıt Kaldı

Şu an itibarı ile Teknecik Elektrik Santrali’ nde birbuçuk günlük yakıt kalmıştır. Eğer Hükümet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün içerisinde yakıt getiren firmaya parasını ödemezse ülke

karanlığa bürünecektir. Bu beceriksizliğin bedelinı de halk ödeyecektir.



Buradan Başbakan Faiz Sucuoğlu’ na çağrımız ve tavsiyemiz, ülke gerçeklerine

odaklanmasıdır.



Bu kaosu ortadan kaldırmak için gerekli adımları atsın, atılmasını sağlasın. Aksi taktirde

içerisinden daha da çıkılmaz bir kaosla karşı karşıya kalacağız ve bunun da tek sorumlusu

hükümet ile KIB-TEK yönetimi olacaktır.



Tekrar ediyoruz, şu anda yakıt gemisi Teknecik’ e yanaşmış, yakıtı boşaltmak için bağlanmış

ancak parasını alamadığı için ilgili firma yakıt aktarmaya başlamamıştır.



Bir buçuk gün yakıtın kaldığı Teknecik Santrali susma noktasına gelmiştir. Basiretsizlik

yüzünden bu toplumun karanlıkta bırakılması kabul edilemezdir