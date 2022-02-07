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Özkıraç: Bir buçuk Günlük Yakıt Kaldı

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Özkıraç: Bir buçuk Günlük Yakıt Kaldı
Özkıraç: Bir buçuk Günlük Yakıt Kaldı

Şu an itibarı ile Teknecik Elektrik Santrali’ nde birbuçuk günlük yakıt kalmıştır. Eğer Hükümet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün içerisinde yakıt getiren firmaya parasını ödemezse ülke
karanlığa bürünecektir. Bu beceriksizliğin bedelinı de halk ödeyecektir.


Buradan Başbakan Faiz Sucuoğlu’ na çağrımız ve tavsiyemiz, ülke gerçeklerine
odaklanmasıdır.


Bu kaosu ortadan kaldırmak için gerekli adımları atsın, atılmasını sağlasın. Aksi taktirde
içerisinden daha da çıkılmaz bir kaosla karşı karşıya kalacağız ve bunun da tek sorumlusu
hükümet ile KIB-TEK yönetimi olacaktır.


Tekrar ediyoruz, şu anda yakıt gemisi Teknecik’ e yanaşmış, yakıtı boşaltmak için bağlanmış
ancak parasını alamadığı için ilgili firma yakıt aktarmaya başlamamıştır.


Bir buçuk gün yakıtın kaldığı Teknecik Santrali susma noktasına gelmiştir. Basiretsizlik
yüzünden bu toplumun karanlıkta bırakılması kabul edilemezdir

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