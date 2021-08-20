Özkıraç: “Domates pahalı yumurtayla gelin”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, katıldığı bir tv programında El-Sen’in yeniden eyleme gideceğini duyurdu. 25 Ağustos Çarşamba günü saat 10:00’da Kıb-Tek önünden Ekonomi ve enerji Bakanlığı’na doğru yürünecek eyleme 15 sendika, CTP, TDP, TKP-YG, BKP siyasi partileri ve bazı örgütler de destek verecek.

Dün Kıb-Tek çalışanlarına dava okunduğunu ve kendisinin de azmettirici olarak gösterildiğini aktaran Özkıraç, “Arkadaşlarımız görevler ini yapmışlardır 6 noktada borcundan dolayı devlete bağlı bazı birimlerin elektrikleri kesilir, kesmeye de devam edeceğiz. 469 TL’ye elektrik kesip 15 milyona elektrik kesmez misiniz? Ne davalarınız ve tehditleriniz bizi yıldıramaz” diye konuştu.

Kıb-Tek’in 1 milyar TL’ye yakın alacağı olduğunu dile getiren Özkıraç bu borcun 2-3 sene önce 100 küsur Milyon TL ‘de seyrettiğini ve borcun 300 milyon TL’sinin AKSA’ya olduğu bilgisini aktardı. 8 aydır Maliye Bakanlığı’ndan randevu talep etmelerine rağmen kendilerine randevu verilmediğini dile getiren Özkıraç, Maliye Bakanlığı’ndan 120 milyon TL alacaklı olduklarının da altını çizdi ve devlet dairlerinin yüzde 70’inin de elektrik borcunu ödemediğini vurguladı.

BORÇLU OLANLARIN ELEKTRİĞİNİ KESECEĞİZ İTİRAZ EDERLERSE ŞEBEKELERİ DARMADAĞAN EDECEĞİZ

“Bu toplum elektrik borcunu ödüyor, devlet daireleri ve bazı ayrıcalıklı isimler borçlarını ödemiyor” ifadelerine yer veren Özkıraç, bunun bir ihanet olduğunu belirterek, aldıkları eylem kararında Sağlık ve Eğitim alanında elektrik kesmeyeceklerini ancak devlet dairelerinde kesinti yapacaklarını ifade etti ve şunları kaydetti: “Yasa dışılığı yapan kurum yönetimidir. Elektrik kesmemek suçtur. Borçlu olan tüm elektrik dairelerinin elektriğini keseceğiz. İtiraz ederlerse şebekelerini de darmadağın edeceğiz.”

8 JENERATÖRÜMÜZE BİR ŞEY OLURSA ELEKTRİKSİZ KALIRIZ

Özkıraç, “Geçmişte belediyelerin elektriğini kestik, biz suçlu çıkık 28 davam var. Tek bir belediyenin 50 milyon borcu var. Para var, tahsilatı yapacaksın, borcu olanlar belli devlet ve bazı ayrıcalıklı isimler. Kurumu soyanlara dava yok. Gelmiş geçmiş tüm yönetimler kurumun bu hale gelmesinin net nedenleridir. Tümünün yargılanması gerekir özellikle son 8 ayda çok kötü olaylar oldu. Bir ihale 8 ayda sonuçlanma amaçları bilerek isteyerek kurumu bu hale getirerek kurumu birilerine satmak” şeklinde konuştu ve Ocak’tan beri sonuçlandırılamayan ihale ile ilgili şunları aktardı, “Ocak’tan beri meşhur ihale sonuçlandırılmadı neden? Bu işin içinde kara para işi var. Niye bu ihale sonuçlandırılmıyor ihale şartlarınız ortada, ihale komisyon başkanı orada, ihaleye giren şirketler orada. Niye sonuçlandırılmıyor ve kanunsuz bu ülkeye yakıt geliyor? Bu yakıtı kimin bize verdiği belli değil, analiz sonuçları yok. 8 jeneratörümüz var bunlara bir şey olursa elektriksiz de kalırız.”

SOKAKLARA İNECEĞİZ

Özkıraç, aldıkları eylem kararı ile ilgili ise şunları ifade etti: “ Bir eylem kararı aldık. Çarşamba’dan itibaren sokaklara ineceğiz. Biz kurumun şeffaf düzgün bu ülkeye yakışır bir şekilde yönetilmesini talep ediyoruz. Hiçbir zaman özelleştirilen bir kurum ya da kuruluşta fiyatlar düşmemiştir. Bu kurumu özelleştirmek bu kurum bu toprak parçasına ihanettir. 15 sendika destek veriyor. CTP, TDP, BKP, TKP-YG ve bazı örgütler de destek verecek. Direneceğiz, toplumla birlikte kazanacağız. Saat 10: 00’da Kıb-Tek önünden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yürünecek. Yumurta atacağız gelen yumurtasını da alıp gelsin. Domates pahalı. Hükümet gidene kadar eylemler devam edecektir.”