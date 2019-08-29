Özkıraç, KIB-TEK YK Başkanı görevden alınsın! Eylemciler İçişleri Bakanlığı'nda...

El-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanlı'ğına çağrı yaparak KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı'nı görevden almaya çağırdı.
El-SEN üyesi eylemciler şu anda İçişleir Bakanlığı'nda...
Ve El-Sen dediğini yaptı... Maliye'nin elektriği kesik!
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) devlet kurumlarına ve sermaye kesimine, vatandaşa uygulanan muamelenin aynısının uygulanması talebiyle bugün Maliye Bakanlığı’ndan başlayarak “kuruma olan borcunu ödemediği" gerekçesiyle bazı yerlerin elektriğini kesmeye başladı.
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Maliye Bakanlığı’nın elektriğinin kesildiğini bildirdi. DETAY GAZETESİ'ne yaptığı açıklamada El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, gerginliğin sürdüğünü, elektriğin kesilmesinin ardından Bakanlığın jeneratör ile elektriği sağladığını kaydetti.
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