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Özkıraç: KIB-TEK YK Başkanı Onurhan 2 kez istifa etti !

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Özkıraç: KIB-TEK YK Başkanı Onurhan 2 kez istifa etti !
Özkıraç: KIB-TEK YK Başkanı Onurhan 2 kez istifa etti !

Kıb-Tek’te kılıçlar çekildi !..

Kıb-Tek’te işler karıştı. Maliye Bakanlığının elektriğini kesen Kıb-Tek’te, Yönetim Kurulu,  El Sen başkan ve yöneticileri hakkında, disiplin suçu işledikleri gerekçesi ile disiplin soruşturması açtı. Bunun yanısıra El Sen Başkan ve yöneticileri hakkında polise de suç duyurusunda bulunarak haklarında soruşturma açılmasını istedi.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI  AÇILARAK POLİSE SUÇ DUYURUSU YAPILDI

El Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Sim FM’e katılarak yapmış olduğu açıklamada, Kıb-Tek Yönetim kurulunun hakkımızda disiplin soruşturması açtığını duyduk. Hatta polise de suç duyurusunda bulunarak hakkımızda soruşturma açılmasını istediklerini de öğrendik. Şuanda polisten bize herhangi bir davet veya ifademiz için başvuru yapılmadı dedi.

SÜRESİZ GREV ERKENE ALINABİLİR

El Sen Başkanı Kubilay Özkıraç açıklamasına devamla, disiplin soruşturması sonrasında bir tek arkadaşımızın tek bir saçının teline bile zarar gelirse doğacak sonuçlar büyük olur. Hele görevden uzaklaştırma gibi bir durum olursa, süresiz genel grevi erkene bile alırız. Zaten bu yönetimin görev süresi doldu. İstifa etmeleri gerekir ifadesinde bulundu.

PARAYI ALIP ELEKTRİK KURUMUNA YATIRMIYORLAR

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, televizyonda sıklıkla çok konuşur. Ama hiç birşey konuşmaz. Narenciye bahçeleri için motorlar ile su alınıyor. Birlik yönetimindeki kişiler bu parayı narenciye sahiplerinden alıyor. Ancak bu parayı Elektrik Kurumuna yatırmıyor. Sayın Bakan bunlara baksın derken, elektrik kurumu hayır kurumu değildir. 470 TL borcu olanın elektriği kesiliyorsa, büyük borçları olanların da borçları kesilecek ifadesinde bulundu.

YÖNETİM KURULU 2 KEZ İSTİFA ETTİ KABUL EDİLMEDİ

Kubilay Özkıraç açıklamasına devamla şunları kaydetti ‘’ Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, iki kez yönetim kurulu başkanlığından istifa etti. Hükümet istifasını kabul etmedi. İstifa etmek için bahane arıyor. Zaten eski bir bakanın kalkıp, yönetim kurulu olması da yanlış. Yönetim kurulunun süresi doldu. Başkan ile birlikte istifa etmeleri gerekir. Maliyenin elektriğinin bağlanması için talimat verilmiş ve elektrik bağlandı. Suç işlendi. Polis bizi duyuyorsa suç işleyenler hakkında gerekeni yapmalıdır. ’’

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