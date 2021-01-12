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Özkıraç: “Kıb-Tek’in Özelleşmesine Hayır Diyoruz”

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Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, ülkede hükümet edenlerin tutumları nedeniyle toplumun değeri olan bazı kurumların elden çıkarılıp, yabancı sermayeye satılmak istendiğini ileri sürerek, “Bu kurumların başında Kıb-Tek gelmektedir” dedi.
Özkıraç: “Kıb-Tek’in Özelleşmesine Hayır Diyoruz”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) özelleştirilmesiyle ilgili bazı çevrelerin ortaya koydukları tutum ve davranışların Kıbrıs Türk toplumuna ihanet anlamında olduğunu savundu.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, ülkede hükümet edenlerin tutumları nedeniyle toplumun değeri olan bazı kurumların elden çıkarılıp, yabancı sermayeye satılmak istendiğini ileri sürerek, “Bu kurumların başında Kıb-Tek gelmektedir” dedi.

“Türkiye’den gelen bazı elektrik uzmanı ekipler sözüm ona Kıb-Tek’ in ‘yapısı ve işleyişiyle’ ilgili çalışmalar yapmaktadırlar” ifadelerini kullanan Özkıraç, şu iddialarda bulundu:

“Ancak bu Türkiye’den gelen heyetlerin gerçek amaçlarının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Kıb-Tek’e yıllardır tek bir kuruşluk yatırım yapmayarak Kıb-Tek'in topluma hizmet veremeyecek bir duruma getirilmesinin tek nedeni bu kurumun özelleştirilmesi ve bu toplumun üretimden koparılmasıdır.”

El-Sen’in bu konuda yıllardır mücadele ettiğine ve bu toplumun değeri olan tüm kurumların yönetiminin Kıbrıs Türk toplumunun elinde kalması gerekliliğine inandığına işaret eden Özkıraç, “Yatırım yapmak yerine ‘sat gitsin’ ve ‘yap, işlet, devret’ mantığı ile hareket eden hükümet edenler ve sermaye kesimlerini uyarıyoruz” ifadelerine yer verdi.

1990’lı ve 2000’li yıllarda gösterdikleri direnişlerin daha da şiddetlisini göstereceklerinden hiç kimsenin kuşkusu olmamasını isteyen Özkıraç, toplumsal varlığa karşı büyük bir saldırı olduğunu ve bu saldırılara karşı tek yumruk olunması gerektiğini kaydetti.

“Toplumun kaleleri bir bir düşüyor, bu kalelerden biri de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’dur. İşbirlikçiler, AKSA, sermaye çevreleri ve Ankara Hükümetleri bu kurumu elimizden almak istiyorlar” iddiasında bulunan Özkıraç, direnmeye devam edeceklerini vurguladı.

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