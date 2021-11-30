Özkıraç: KIB-TEK’in teminatı EL-SEN’dir

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, sendikanın erken seçimde taraf olmadığını ve olmayacağını belirterek “Dün olduğu gibi bugün de yarın da KIB-TEK’in teminatı EL-SEN’dir” dedi.

Özkıraç açıklamasında, kurumda herhangi bir yolsuzluk, usulsüzlük veya yanlışa karşı EL-SEN’in duruşunun net olduğunu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da EL-SEN’in, KIB-TEK’te yaşanması muhtemel her türlü usulsüzlüğü ifşa ettiğini ve edeceğini kaydetti.