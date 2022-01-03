  • BIST 1.911,03
  • Altın 783.14325
  • Dolar 13.4334
  • Euro 15.261
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Özkıraç: Kira bedelinden söz edilmesi siyasi bir ahlaksızlıktır!

» »
Açıklamanın sonunda "Son kez kamuoyu önünde ilgili tüm kesimleri uyarıyoruz. Ellerinizi bu toplumun ve KIB-TEK’in üzerinden çekiniz. Aksi takdirde biz çektirmesini çok iyi biliriz!" denildi.
Özkıraç: Kira bedelinden söz edilmesi siyasi bir ahlaksızlıktır!

Basın Açıklaması:

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na, Türkiye Cumhuriyeti tarafından daha önce “hibe” edileceği söylenen, bizzat TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dile getirilen ve son olarak da bir önceki Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “iki jeneratör hibe olarak gelecek” vaadi sonrası gelinen aşamada kira bedelinden söz edilmesi siyasi bir ahlaksızlıktır!

 

Elektirk Kurumu Çalışanları Sendikası olarak 25 MW’lık iki jeneratörü hibe dışında kabul etmeyeceğini ve o santralleri ülkeye sokmayacağını herkesin bilmesini isteriz. Kimse bu toplumun özvarlığı olan KIB-TEK’in parasını akıl almaz kira bedellerine peşkeş çekmesine izin vermeyeceğiz. Bunu hem buradaki işbirlikçiler, hem de sandıkta kalacak olmasının verdiği telaşla tükürdüğünü yalayan Erhan Arıklı’nın bilmesini ve ona göre hareket etmesini tavsiye ederiz.

 

Son kez kamuoyu önünde ilgili tüm kesimleri uyarıyoruz. Ellerinizi bu toplumun ve KIB-TEK’in üzerinden çekiniz. Aksi takdirde biz çektirmesini çok iyi biliriz!

 

                                                    Kubilay Özkıraç

                                                   El-Sen Genel Başkanı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi03 Ocak 2022 Pazartesi 11:47
  • KTOEÖS: Tehlikeyi Görmezden Gelmeyiniz!03 Ocak 2022 Pazartesi 11:38
  • Tayvan lideri, Çin'e ülkesine karşı güç kullanmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu03 Ocak 2022 Pazartesi 11:34
  • Tıp-İş Başkanı Taşçıoğlu'dan Sağlık Bakanı'na Mektup03 Ocak 2022 Pazartesi 11:33
  • Sandık seçmen listeleri bugün tamamlanıyor03 Ocak 2022 Pazartesi 11:01
  • Tıp-İş grevde!03 Ocak 2022 Pazartesi 10:28
  • 13'üncü maaşlar bugün ödeniyor03 Ocak 2022 Pazartesi 10:10
  • Tatlısu-Mallıdağ bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi03 Ocak 2022 Pazartesi 10:03
  • Taner Ulutaş'tan yılbaşı mesajınız var!03 Ocak 2022 Pazartesi 09:47
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?03 Ocak 2022 Pazartesi 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti