Özkıraç: Kira bedelinden söz edilmesi siyasi bir ahlaksızlıktır!

Açıklamanın sonunda "Son kez kamuoyu önünde ilgili tüm kesimleri uyarıyoruz. Ellerinizi bu toplumun ve KIB-TEK’in üzerinden çekiniz. Aksi takdirde biz çektirmesini çok iyi biliriz!" denildi.

Basın Açıklaması:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na, Türkiye Cumhuriyeti tarafından daha önce “hibe” edileceği söylenen, bizzat TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dile getirilen ve son olarak da bir önceki Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “iki jeneratör hibe olarak gelecek” vaadi sonrası gelinen aşamada kira bedelinden söz edilmesi siyasi bir ahlaksızlıktır!

Elektirk Kurumu Çalışanları Sendikası olarak 25 MW’lık iki jeneratörü hibe dışında kabul etmeyeceğini ve o santralleri ülkeye sokmayacağını herkesin bilmesini isteriz. Kimse bu toplumun özvarlığı olan KIB-TEK’in parasını akıl almaz kira bedellerine peşkeş çekmesine izin vermeyeceğiz. Bunu hem buradaki işbirlikçiler, hem de sandıkta kalacak olmasının verdiği telaşla tükürdüğünü yalayan Erhan Arıklı’nın bilmesini ve ona göre hareket etmesini tavsiye ederiz.

Son kez kamuoyu önünde ilgili tüm kesimleri uyarıyoruz. Ellerinizi bu toplumun ve KIB-TEK’in üzerinden çekiniz. Aksi takdirde biz çektirmesini çok iyi biliriz!

Kubilay Özkıraç

El-Sen Genel Başkanı