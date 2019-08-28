Özkıraç: Maliye ile birlikte Ekonomi ve İçişleri Bakanlığı'nın da elektiriklerini keseceğiz!

Özkıraç: Maliye ile birlikte Ekonomi ve İçişleri Bakanlığı'nın da elektiriklerini de keseceğiz! Vatandaşa ne mumale uygulanıyorsa develete de aynısı uygulanacak.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç Detay Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Maliye Bakanlığı ile birlikte Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın da elektiriklerini keseceklerini açıkladı.

Kubilay Özkıraç vatandaşın borcu 469 TL'yi geçince nasıl elektrikleri kesiliyorsa devletin de milyonlarca lira olan borcunu kuruma ödemesi gerektiğinin altını çizdi.

El-Sen tüm halkı saat 09'da Maliye Bakanlığı önüne çağırdı!

El-Sen'den yapılan açıklamada "Yarın sabah tüm halkımızı saat 09:00’da Maliye Bakanlığı önüne davet ediyoruz." dendi.

Açıklamada "Bu kavga, bu mücadele, bu ülke bizim!.. Dilene dilene değil direne direne kazanacağız!" sloganları da kullanıldı.

El-Sen UBP-HP hükümetine 487 saat süre vermişti. Süre yarın sabajh 09'da doluyor. El-Sen bazı daire ve Bakanlıkların elektriklerini kesecek.

Maliye Bakanlığı'nın Kıb-TEK'e 258 Milyon TL borcu olduğu iddia ediliyor.

GREV KARARI ALINDI, EL-SEN HAZIR

Süresiz Grev kararının da alındığını söyleyen Özkıraç El-Sen'in her an genel greve çıkacak şekilde hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

ONURHAN YETKİLERİ ALDI

Elektrik kesintilerinin olasılığına karşı KIb-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan'ın tüm kesme ve bağlama yetkilerini şube amirlerinden ve müdürleriden aldığı da öğrenildi.