Özkıraç: "Özersay bize 'Türkiye'den kablo ile elektrik hayal' dedi"

El-Sen'de örgütlü KIB-TEK çalışanları bugün tam gün uyarı grevi yapıyor...

El-Sen Başkanı Özkıraç, yaptığı açıklamada önemli iddialarda bulundu. Devlet kurumlarının ve çok büyük şirketlerin Elektrik Kurumu’na ciddi borçları olduğunu iddia ederek dün de HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile bir araya geldiklerini söyledi.

Özersay’ın kendilerine “Ortağım jeneratör alımına karşıdır, Türkiye’den kablo ile elektrik hayaldir” ifadelerini kullandığını iddia eden Özkıraç ayrıca borcu olan bazı özel kesimlerin de borçlarını mahkeme kararıyla sildirdiğini savundu.

Dün HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı sendika yetkileriyle görüştü çok önemli bir cümle söyledi, o da ortağım bu işe karşıdır. Bir diğer söylediği ise Türkiye'den kablo ile elektrik hayaldir...”