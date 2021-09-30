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Özkıraç: Ya bu kararı geri çekerler ya da taş üstünde taş bırakmayız!

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“Yönetim kurulu olarak kefenimizi giydik. Burada El-Sen yönetim kurulundaki arkadaşların kaybedecek hiçbir şeyi yoktur” diyerek, Kıb-Tek çalışanlarına seslendi.
Özkıraç: Ya bu kararı geri çekerler ya da taş üstünde taş bırakmayız!

“Yönetim kurulu olarak kefenimizi giydik. Burada El-Sen yönetim kurulundaki arkadaşların kaybedecek hiçbir şeyi yoktur” diyerek, Kıb-Tek çalışanlarına seslendi.  Özkıraç, “Çalışanlar giyinip kuşansın saflara çıkacağız, sokaklar şenlenecek kırmızılar sokağa inecek” dedi.

Kıb-Tek’i özelleştirmeye yönelik adım atanlara yönelik açıklamalarda bulunan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, yaptığı basın açıklamasında “Yönetim kurulu olarak kefenimizi giydik. Burada El-Sen yönetim kurulundaki arkadaşların kaybedecek hiçbir şeyi yoktur” diyerek, Kıb-Tek çalışanlarına seslendi.  Özkıraç, “Çalışanlar giyinip kuşansın saflara çıkacağız, sokaklar şenlenecek kırmızılar sokağa inecek” dedi.

 

“TOPLUM KARANLIKTA KALMASIN DİYE DİRENİYORUZ”

Özkıraç, “50 megawatlık doğal gaz yakıtlı bir yatırım düşünüyorlar. Kıbrıs Türk Elektrik kurumu bu yatırımı yapsın ama yap işlet devret alım garantili bir alınmış yönetim kurulu kararı var. Biz 2019’da protokol imzaladık. Ne yaptılar? Hiç…  Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlere soruyorum.  9 ayda bir yakıt ihalesine çıkmamanın bedeli nedir? Yakıt yine bitiyor yine tankerlerle taşınacak. Zannetmesin ki biz o tankerlerin Teknecik’e girmesini engelleyemeyecek kadar aciziz. Hayır biz bu toplum karanlık kalmasın diye direniyoruz. Temiz yakıt, doğru dürüst sağlıklı ucuz enerji için sendika ve toplumun beklediği yatırımların yapılması gerekir” dedi.

 

“TEKNECİK’TE BİR ARKADAŞIMIZ ZEHİRLENDİ”

Öte yandan Kıb-Tek yönetim Kurulu’nun gün içinde toplanacağı bilgisine yönelik, “Bugün toplanacaklarmış, kendileri bilir.  Bu ülkede taş üstünde taş bırakmayız. Gökkubbeyi başlarına yıkarız.  Ya bu kararı çekip bizimle otururlar ya da alınmış kararımız var. Teknecik’i de her tarafı da kapatacağız, çalışmayacağız. Teknecik’teki arkadaşlarımız sağlık sorunları yaşıyor Çalışma Bakanlığı ve Başbakan’ın bilgisi dahilindedir. Ne yaptılar? Bir arkadaşımız orada zehirlendi” ifadelerine yer verdi.

 

“ÇALIŞANLAR HAZIR OLSUN SOKAKLAR ŞENLENECEK”

Özkıraç, “Bu ülkeyi soyup kanını emenler hep meydandadır tek bir tanesi yargılanmadı. Bunların servetleri bizden çaldıklarıdır.  Çalışanlar giyinip kuşansın saflara çıkacağız eyleme çıkacağız. Vatandaşlarda bu değerlerine sahip çıksınlar. Sokaklar şenlenecek kırmızalar sokağa inecek” dedi.

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