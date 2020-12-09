Özkıraç:Arıklı'nın bakan olduğu gün üyelerimizin imza toplaması manidardır!

EL-SEN'in açıklaması şu şekilde

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, “Kablo ile elektrik getireceğim” ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu özelleştireceğini ima ettiği açıklmasının bir gün sonrasında Arıklı’nın Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu gün üyelerimizin dörtte birinin mevcut sendika yönetimini devirmek için topladıkları imzaları sendikamıza sunmaları son derece manidardır. Çok sayıda imza atan üyemiz bizleri aramaya ve imzalarını geri çekmeye başlamıştır.

Bilinçli veya bilinçsiz imza atan tüm üyelerimize çağrımız sendikalarına sahip çıkmaları ve bu çirkin oyunun içerisinde yer almamalarıdır.