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Özkıraç:Bu toplum bunun ağır faturasını günü geldiğinde ona ödetecektir

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EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç bir açıklama yayınladı
Özkıraç:Bu toplum bunun ağır faturasını günü geldiğinde ona ödetecektir

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç bir açıklama yayınladı:        

     2016’ dan önce eski Bakan Sunat Atun’ un, Tpıc ile yapmış olduğu Devletten Devlete adı altındaki Yakıt Sözleşmesi ile o yıllarda navlunların çok az olduğu dönemde 60-70 Dolara ve kötü yakıt ile Kıb-Tek’ in zarar etmesine, hem de yatırımlar yapamamasına sebep olmuştur. Borç batağına sürüklenen kurum, bu günlere gelmiştir.

       Getirdikleri kötü yakıt nedeniyle, atık olarak kullanılmayacak şekilde yakıt depolarımızın dibinde ve eski yakıt, depolarımızın içinde hala daha duruyor. Bu, çevre kirliliğini de beraberinde getirmektedir.

      O dönemde getirilen yakıt, jeneratörlere de ciddi hasar vermiştir. Yakıt analizleri ve içeriği diye bir söz konusu değildir.

      Kıb-Tek’ in o yıllarda zararı en az 60 milyon dolardır. Yani, bir Teknecik Santralı daha kurulabilirdi.

     Erhan Bey’ in vurgunun nasıl yapıldığını iyi anlamasını tavsiye ederiz.

     2016 yılında Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim’ in olduğu dönemde yapılan şeffaf, düzgün Yakıt İhalesi ile bu duruma dur denildi.

    Kıb-Tek hem ödemelerde düzene girdi, hem de karlı duruma geçti. Kaliteli yakıt geldiğinden dolayı hiç bir jeneratörde, yakıt ile ilgili sorun yaşanmadı.

    Erhan Arıklı bir gün Uluslararası ihale, birgün açık ihale diyor, ertesi gün Tpic ile anlaştım diyor. Kıb-Tek’ in Tpic ile ne sorunlar yaşandığını uzman kişilerden daha iyi öğrenebilir.

   Geçen hafta CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner’ in 24,000 tonluk ihale için Mecliste ve TV ekranlarındaki uyarılarını dikkate alarak ihale şartnemesinde değişiklik yapmak gerekiren, Erhan Arıkı hala daha bu toplumun aklıyla dalga geçmektedir.

      Bu toplum bunun ağır faturasını günü geldiğinde ona ödetecektir.

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