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Özkıraç:Ek Mesailer Gün İçerisinde Ödenmezse Hiçbir Arızaya Müdahale Etmeyeceğiz

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Özkıraç:Ek Mesailer Gün İçerisinde Ödenmezse Hiçbir Arızaya Müdahale Etmeyeceğiz
Özkıraç:Ek Mesailer Gün İçerisinde Ödenmezse Hiçbir Arızaya Müdahale Etmeyeceğiz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, gün içerisinde ödeneceği belirtilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) çalışanlarının ek mesailerinin ödenmemesi durumunda hiçbir arızaya müdahale etmeyeceklerini belirtti.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek çalışanlarının ek mesai haklarının Maliye Bakanı Dursun Oğuz tarafından gasp edildiğini iddia etti.

Özkıraç, dün Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan ile yaptıkları görüşmeler sonrası bugün ek mesailerin gün içerisinde ödeneceğinin sendikaya iletildiğini kaydetti.

“Maliye Bakanı Oğuz’un her fırsatta emekçileri Anayasa’ya aykırı bir şekilde angarya çalıştırma gayreti içerisinde” olduğunu ileri süren Kubilay Özkıraç, Oğuz’un bu tavrını kınadı.

Gün içerisinde ek mesailerin yine Bakan Oğuz’un tavrı nedeniyle ödenmemesi durumunda mesaiden sonra hiç bir arızaya müdahale etmeyeceklerini bildiren Özkıraç, “Ayrıca Maliye Bakanlığı’nın, kuruma olan 100 Milyon TL borcunun da ödenmemesi halinde sendikamız gereğini yapacaktır” dedi.

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