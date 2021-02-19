Özkıraç:Kıb-Tek Yönetimi ile her türlü çalışmayı birlikte yapmaya hazırız

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı bir açıklama yaptı:

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ ın Devlet Televizyonunda yapmış olduğu açıklamaları hayretle karşılıyoruz.

Belli ki Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Uluslararası ihalelerin geçen yıldan beri devam ettiğini bilmemekte veya yanlış bilgilendirilmektedir. Yakıt İhalesi ile ilgili gündeme getirdiği ‘’ Orjinal Evraklar ‘’ konusunda Deniz Hukuku bilgisine sahip bir uzmandan görüş almasını öneriyorum.

Bu çıkmış oldukları ihale şartnamesiyle taşınan yükün orjinal evraklarını teslim alamayacağını kendisi de görecektir. Ancak, Başkan o makama atanırken sorunlarla karşılaşmış olabilir. Bu sorunları çözmek kendisinin asli görevidir. Sendikamız bu sorunların doğru çözümde mutlaka Yönetime destek olacaktır. Fakat oturduğu makam şikayet etme makamı değil, sorunları çözme makamıdır.

Yönetim Kurulu Başkanının 18/02/2021 sabahı Devlet Televizyonunda yapmış olduğu açıklamada ‘’ Fotokopi Evraklar ‘’ konusu, aslında gemi kaptanına teslim edilen yakıtın (Yükün) satışı yapılmayacak olan evraklardır.

Yönetim Kurulu Başkanı şunu iyi bilmelidir ki taşınan yakıtın (Yükün) parası tamamen ödenmeden malın sahibi olamaz yani orjinal evraklara ulaşamaz. Deniz Hukuku uzmanlarından görüş alsa bunun böyle olduğunu kendisi de daha iyi bilecektir.

Biz El-Sen olarak ilerleyen günlerde yapacağımız Basın Açıklaması ile, Yakıt Taşıma İhaleleriyle ilgili tüm teknik konuları kamuoyu ile paylaşacağız.

Kıb-Tek’ in daha iyi bir düzeye gelmesi ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetimi ile her türlü çalışmayı birlikte yapmaya hazırız.

Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın, Kıb-Tek’ in Devletten ve Belediyelerden alacaklarıyla ilgili yaptığı açıklamayı da olumlu buluyor ve destekliyoruz.

Tahsilat konusunda da her türlü katkıyı koymaya hazırız.