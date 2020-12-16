Özkıraç'tan Arıklı'ya: Aldığın Her Kararı El-Sen'e Soracaksın

Bir gazeteye konuşan Özkıraç, Arıklı’nın, geçtiğimiz günlerde, bir televizyon programında, El-sen ile ilgili sarfettiği, ‘Kıb-Tek ile ilgili her şeyi El-Sen’e soracak değilim’ sözlerine karşın, “Erhan Bey, Kıb-Tek ile alacağı her kararı El-sen’e sormak mecburiyetindedir” dedi.

“Senin ideolojin kardeşlikten yana değil kavgadan yanadır” Özkıraç, Arıklı’nın Kıb-Tek’i özelleştirmeye çalıştığını savunarak, “Sendikalara ayar vermek Arıklı’nın haddine değildir. Buradan kendisine sesleniyorum; senin ideolojin kardeşlikten yana değil kavgadan yanadır. Ama bizim kavgamız emek kavgasıdır, bunu hiç unutma. Ne senin ne ekibinin gücü, Kıb-Tek’i özelleştirmeye ve özel güvenlikleri tesislere sokmaya yetecektir” dedi. “670 çalışan ve bu toplumla birlikte sana bu ülkeyi dar ederiz” Arıklı’yı son kez uyardıklarını söyleyen Özkıraç, “Haddini bil Arıklı, 670 çalışan ve bu toplumla birlikte sana bu ülkeyi dar ederiz” ifadelerini kullandı.

“El-Sen emekçilerine uzanan elleri ve dilleri keseriz” Özkıraç, El-Sen’in içişlerine, kimsenin müdahale edemeyeceğini belirterek, mevcut yönetimin değişmesi için imza toplayan üyelerin de kendilerinin kardeşleri olduğunun altını çizdi. Özkıraç, “İmza koyan arkadaşlar da bizim arkadaşlarımızdır. Bunu kendi içimizde çözmek üzereyiz. Ama Arıklı’ya şunu hatırlatmakta yarar görüyorum; El-senin özlük haklarına ve üyelerinin emeğine uzanan elleri ve dilleri keseriz” dedi.“Mensup olduğu faşist anlayışın gideceği tek yer siyasi çöplüktür” Özkıraç son olarak şunları kaydetti: Arıklı’nın ve partisinin, Kıb-tek’e daha önceki müdahalelerini çok iyi biliyoruz. Mensup olduğu faşist anlayışın ve temsilcilerinin gideceği tek bir yer vardır; siyasi çöplük. Tarihin akışını ne Arıklı ne mensup olduğu ideoloji değiştirebilir. Emek ve barışa inanan insanlar, mutlaka kazanacaktır. Hem dünyada hem Anadolu’da hem de Kıbrıs’da. Hodri meydan.

K: Özgür Gazete