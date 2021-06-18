Özkıraç'tan Arıklı'ya iptal edilen ihale eleştirisi!

El Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtladı.

İhaleler konusuna değinen Özkıraç, sayaçların çok önemli ve acil bir konu olduğunu söyledi.

Özkıraç, “10 bin sayaç alım ihalesine çıkıldı, İhale x şirkete verildi, Erhan Bey bakan olunca ihalede yolsuzluk var diyerek ihaleyi iptal ettirdi. Aylar geçmiş olmasına rağmen herhangi bir iptal yazısı yazılmadı. Böyle bir süreç yaşandı” dedi.

Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ile dün görüştüğünü belirterek, “Erhan beye anlattım, ihale komisyonu ile görüşün dedim, benim için KIB-TEK’in çıkarı ne ise, onun yapılması önemlidir. İhaleye çıkılmadı ve TIPIC’ten 24 bin ton yakıt getirildi. Bunun altına imza koyanlar hiç unutmasınlar yargılanacaklardır!” ifadelerinde bulundu.

Bu işin sonuçlandırılması ve doğrusunun yapılması gerektiğini belirten Özkıraç İhale yasasının uygulanmasının şart olduğunu belirtti. Özkıraç, “Ortada bir yasa var. Alacaksan 220 bin ton çıkacaksan eğer sağlam bir ihaleye, herkes verebileceği rakamı söyleyecek ve bu iş bitecek” dedi ve ekledi, “bizi bu illegal işlere alet etmeye çalışanlara tepkimiz olağanüstü sert olacaktır. Bu kurum bugün dahil bazı sermaye çevrelerinin, bazı kendini siyasetçi zanneden siyaset cambazlarının tekelindedir” diyerek sert eleştiride bulundu.

Özkıraç, kurumun iyi yönetilemediğini bunun nedeninin ise siyaset olduğunu söyledi. “Yolsuzluk var dediler gerekeni yapmadılar. Belli başların görev yerleri değiştirildi. Böyle olmaz, polis var savcı var”dedi.

Özkıraç, Erhan Arıklı ile görüşmesinde “kendisine bedelini sen ödeyeceksin, çok ağır ödeyeceksin dedim, Hukuken gerekiğini yapın dedim, Biz şunu söyledik; eğer illegal iş yapan varsa Erhan Arıklı açıklasın!”…

Özkıraç an itibarıyla disiplin kurulundaki üyelerini çektiklerini belirterek “çünkü siyasetçiler baskı yapıyor, Cumhurbaşkanından bile baskı geliyor” dedi.

Eskiden Enerji bakanlığı yapanlar bugün enerji komisyonunda olduğunu söyleyen Özkıraç, siyaseten yanlışlığın bedelini kurumun ödediğini belirtti.

Özkıraç “10 Bin euroya mal olan bir araç, kuruma 42 bin euroya mal oluyor. Kurumun ihtiyacı olmayan, bazı şirketlerde satılmayan arabalar kuruma alınıyor. Neden? Şirketiler ve yönetim kuruluna atananlar arasındaki ilişkiler ve siyaset ilişkisi yüzünden!” dedi ve çarpık yapıyı dile getirdi.

Aksa konusunda Erhan Arıklı’nın konuşmadığını söyleyen Özkıraç, bu ülkenin elektirk konusunda en büyük sorunu; Aksa’dır! 26 Milyon Dolar kira bedeli Salahi Bey’den, Cemal Özyiğit’ten başka bu konuda tek bir kelime konuşan kimse yok!”dedi. edinin