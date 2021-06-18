  • BIST 1.409
  • Altın 500,500
  • Dolar 8,6776
  • Euro 10,3400
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Özkıraç'tan Arıklı'ya iptal edilen ihale eleştirisi!

» »
Özkıraç'tan Arıklı'ya iptal edilen ihale eleştirisi!
Özkıraç'tan Arıklı'ya iptal edilen ihale eleştirisi!

El Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtladı.

İhaleler konusuna değinen Özkıraç, sayaçların çok önemli ve acil bir konu olduğunu söyledi.

Özkıraç, “10 bin sayaç alım ihalesine çıkıldı, İhale x şirkete verildi, Erhan Bey bakan olunca ihalede yolsuzluk var diyerek ihaleyi iptal ettirdi. Aylar geçmiş olmasına rağmen herhangi bir iptal yazısı yazılmadı. Böyle bir süreç yaşandı” dedi.

Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ile dün görüştüğünü belirterek, “Erhan beye anlattım, ihale komisyonu ile görüşün dedim, benim için KIB-TEK’in çıkarı ne ise, onun yapılması önemlidir. İhaleye çıkılmadı ve TIPIC’ten 24 bin ton yakıt getirildi. Bunun altına imza koyanlar hiç unutmasınlar yargılanacaklardır!” ifadelerinde bulundu.

Bu işin sonuçlandırılması ve doğrusunun yapılması gerektiğini belirten Özkıraç İhale yasasının uygulanmasının şart olduğunu belirtti. Özkıraç, “Ortada bir yasa var. Alacaksan 220 bin ton çıkacaksan eğer sağlam bir ihaleye, herkes verebileceği rakamı söyleyecek ve bu iş bitecek” dedi ve ekledi, “bizi bu illegal işlere alet etmeye çalışanlara tepkimiz olağanüstü sert olacaktır. Bu kurum bugün dahil bazı sermaye çevrelerinin, bazı kendini siyasetçi zanneden siyaset cambazlarının tekelindedir” diyerek sert eleştiride bulundu.

Özkıraç, kurumun iyi yönetilemediğini bunun nedeninin ise siyaset olduğunu söyledi. “Yolsuzluk var dediler gerekeni yapmadılar. Belli başların görev yerleri değiştirildi. Böyle olmaz, polis var savcı var”dedi.

Özkıraç, Erhan Arıklı ile görüşmesinde “kendisine bedelini sen ödeyeceksin, çok ağır ödeyeceksin dedim, Hukuken gerekiğini yapın dedim, Biz şunu söyledik; eğer illegal iş yapan varsa Erhan Arıklı açıklasın!”…

Özkıraç an itibarıyla disiplin kurulundaki üyelerini çektiklerini belirterek “çünkü siyasetçiler baskı yapıyor, Cumhurbaşkanından bile baskı geliyor” dedi.

Eskiden Enerji bakanlığı yapanlar bugün enerji komisyonunda olduğunu söyleyen Özkıraç, siyaseten yanlışlığın bedelini kurumun ödediğini belirtti.

Özkıraç “10 Bin euroya mal olan bir araç, kuruma 42 bin euroya mal oluyor. Kurumun ihtiyacı olmayan, bazı şirketlerde satılmayan arabalar kuruma alınıyor. Neden? Şirketiler ve yönetim kuruluna atananlar arasındaki ilişkiler ve siyaset ilişkisi yüzünden!” dedi ve çarpık yapıyı dile getirdi.

Aksa konusunda Erhan Arıklı’nın konuşmadığını söyleyen Özkıraç, bu ülkenin elektirk konusunda en büyük sorunu; Aksa’dır! 26 Milyon Dolar kira bedeli Salahi Bey’den, Cemal Özyiğit’ten başka bu konuda tek bir kelime konuşan kimse yok!”dedi. edinin

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “UBP Adalı cinayetine yönelik komite kurulmasını engelliyor”18 Haziran 2021 Cuma 11:54
  • KTSO'dan Alayköy Sanayi Bölgesi'nde Temizlik18 Haziran 2021 Cuma 11:42
  • 2gr Uyuşturucuyla Yakalandı18 Haziran 2021 Cuma 11:19
  • Tuzluca'da Odun Sobasının Alevlenmesi Yangına Neden Oldu18 Haziran 2021 Cuma 11:16
  • 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı18 Haziran 2021 Cuma 11:14
  • “Zehir” 26 Haziran’da BRT’de gösterilecek18 Haziran 2021 Cuma 11:09
  • 17 Örgütten "Mülteci Yasası" Talebi18 Haziran 2021 Cuma 11:05
  • Okullarda karne ve diplomaları verilmeye devam ediyor18 Haziran 2021 Cuma 10:54
  • Covid-19'dan Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti18 Haziran 2021 Cuma 10:20
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, “Minyatür Kıbrıs Kapıları” sergisinin açılışını gerçekleştirdi18 Haziran 2021 Cuma 09:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti