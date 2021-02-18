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Özkıraç'tan Arıklı'ya 'vurgun' cevabı!

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EL-SEN başkanı Kubilay Özkıraç sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
Özkıraç'tan Arıklı'ya 'vurgun' cevabı!

EL-SEN başkanı Kubilay Özkıraç sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Vurgun diyenlere cevap;
EL-SEN Başkanı,Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu tüm mal varlıklarını açıklamaya hazırdır, ya siz? !!!
Buyurun Erhan bey...!

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