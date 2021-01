Özkıraç'tan Arıklı'ya:Kabul edilemez!

EL-SEN genel başkanı Kubilay Özkıraç bir açıklama yayınladı:

Son günlerde Kıb-Tek ile ilgili yaşanan tartışmalar ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ nun atanmaması nedeniyle Elektirik Kurum’ unda bir kaos yaşanmaktadır. Özellikle yatırımların sürekli ertelenmesi ve toplum için gerekli olan bazı ihalelerin iptal edilmasi kabul edilebilir bir durum değildir. En az 60MW’ lık Santral İhalesinin sürekli iptal edilmesi ve Sayaç İhalesinin de iptal edilmesi Kurumun bilinçli bir şekilde batırılması anlamına gelmektedir.

İlgili Bakanın ihalelerde ‘ Yolsuzluk’ var iddaları nedeniyle iptal edilen Sayaç İhalesi, Led Lamba İhalesi ve Yakıt İhalesi nedeniyle Kurum bilerek çöküşe doğru sürüklenmektedir.

El-Sen olarak şunu hep söylüyoruz, eğer ihalelerde yolsuzluk, usülsüzlük varsa bu ülkenin Savcıları, Sayıştayı derhal müdahale etmelidir.

Bu konuda sendikamızın tutumu nettir, kim ki yolsuzluklarla ilgili gerçek bir mücadele verecektir, bilin ki El-Sen onun yanında yer alacaktır.

Ancak Kıb-Tek’ in batırılması için atılan adımlara da her dönem olduğu gibi El-Sen karşı duracaktır. Kıb-Tek’ in daha sağlıklı, daha çevreci, daha ucuz elektirik üretimi ve dağıtımı için yatırımlar şarttır. Aksi takdirde El-Sen gereğini her dönem olduğu gibi yapmaktan geri durmayacaktır.