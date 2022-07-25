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Özkıraç'tan sert açıklama!

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El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, yazılı bir açıklama yaparak maaşlardan yapılacak kesintilerle ilgili hükümeti sert sözlerle eleştirdi.
Özkıraç'tan sert açıklama!

Özkıraç, "3 kuruş verip 5 kuruş geri alma politikasını güden hükümetin bu yaptığı en hafif deyimle aymazlıktır" dedi.

Özkıraç'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Gerek yaptığı zamlarla, gerek emekçilere yönelik koyduğu vergilerle, gerekse de zamanında alamadığı kararlarla halkın alım gücünü düşüren UBP-DP-YDP hükümeti, hızını alamamış olacak ki şimdi de anayasaya aykırı bir şekilde çalışanlardan kesinti yapacağını ilan ediyor.

3 kuruş verip 5 kuruş geri alma politikasını güden hükümetin bu yaptığı en hafif deyimle aymazlıktır. Ülke ekonomisi için kısılması gereken birçok kalem varken ve bu kalemler pervasızca harcanmaya devam ederken, çalışanın maaşına göz dikmek emek düşmanlığıdır.

Hükümet nasıl ki anayasayı tanımıyor, bizler de hükümetin alacağı kararları tanımıyoruz!

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