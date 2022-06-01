Özkıraç'tan zehir zemberek açıklama!

Toplantıda konuşan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç sendikanın yapılacak Genel Kurulu’nda başkan adayı olan Çağlayan Cesurer’i sert eleştirdi.

‘Geçmişte kimin ne olduğu ortaya çıkacak’ diyen Özkıraç, ‘kimse bize ahlak dersi veremez’ diyerek basında kendisi ve sendikasıyla ilgili çıkan haberleri eleştirdi.

Yeni yapılacak genel kurulda aday olmayacağını vurgulayan Özkıraç, ‘aday olmasam da, başkan olmasam da, KIB-TEK’ten emekli olsam da mücadeleme en ön saflardan devam edeceğim’ dedi.

Cesurer’in sendikaya ve kendisine karşı etkin bir şekilde karalama kampanyası başlattığını dile getiren Özkıraç, sözlerine şöyle devam etti:

“Benim KIB-TEK’te bazı isimlerin barem 19’a yükseltilmesinin altına imza attığım söyleniyor. Eğer böyle bir belge ve altında imzam varsa, anında yayınlasınlar şimdi şu an istifamı vereceğim. Bu iddiaları lütfen bana ispatlayın. Son günlerde çok yanlış bilgiler var. Benim ve yönetimimin banka cüzdanları meydanda, hangi bankayla çalıştığı ortada. Mal varlığımı da açıklayacağım. Beni KIB-TEK’i sömürmekle suçluyorlar. Açıklayınca görsünler bakalım, kim neyi sömürmüş.”

Cesurer, EL-SEN’i param parça etmek istiyor

“Hedefleri El-SEN’i param parça etmek” diyen Özkıraç, bunun başında da Cesurer’in bulunduğunu kaydetti.

Özkıraç şöyle devam etti:

“ 2000’li yılların başında Aksa’nın sözleşmesi uzatılırken Çağlayan Cesurer ve ekibi ne yaptı? Alayköy’de özel şirketin müdür ve danışmanlarıyla yemek yiyen oydu. Cesurer’e soruyorum, bu sendika senin egolarını tatmin etmek için var olan bir sendika mı? “

Cesurer’in aday olması yasal değil

Çağlayan Cesurer’in başkan adayı olmasının da yasal olmadığını savunan Özkıraç, Cesurer’in suç işlediğinin Polis tarafından da belgelendiğini, böyle birinin nasıl aday olabileceğini sordu.

Attığım her imzanın arkasındayım

Attığı her imzanın arkasında olduğunu vurgulayan Özkıraç, attığı tek bir imza olduğunu belirterek, bunu da şöyle açıkladı:

“Benim attığım bir imza var. 14 vekâleten görev yürüten şube sorumlumuzun asaletlerinin onaylanması için imza attım. Bu imza buradadır. Bunun dışında barem 19’la ilgili iddia edildiği gibi tek bir imzam varsa bana göstersinler, anında istifa ederim.”

KIB-TEK özele peşkeş çekilmeye çalışılırken neredeydin?

Konuşmasında Cesurer ve ekibine yüklenen Özkıraç, “Kıb-Tek’i zamanında özel şirketlere peşkeş çekmeye çalışırlarken neredeydin Cesurer?’ diye sordu. Sendikanın genel kurulunun yapılmasının aylar aldığını belirten Özkıraç, Cesurer’e ‘acelen ne?’ diye sordu.

KIB-TEK’i EL-SEN yönetmiyor!

KIB-TEK’in iyi yönetilmediğine dikkati çeken EL-SEN Başkanı, sürekli belli çevreler tarafından bunun lanse edildiğini, ancak kendilerinin görevinin kurumun satılmaması için direnmek olduğunu ve çalışanların toplu iş sözleşmelerinin iyileştirilmesi için çalışmak olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu’nu da işaret etti!

Cesurer’in arkasında kim olduğunu bildiğini söyleyen Özkıraç ‘düğmeye Olgun Amcaoğlu’ bastı ifadelerini kullandı. ‘Yalan yanlış bilgilerle yönlendirme yapıyorsunuz’ diyen Özkıraç, ‘ben yaptığım her şeyi KIB-TEK’i daha iyi bir noktaya getirmek için yaptım ve herşeyin de arkasındayım. Direnmeye devam edeceğim’ ifadelerini kullandı.

Biz Türkiye düşmanı değiliz!

Başta kendisinin sonra da EL-SEN’in Türkiye düşmanı olarak lanse edildiğini dile getiren Özkıraç, bunun Cesurer ve ekibi tarafından yapıldığını dile getirerek, ‘biz ne Türkiye düşmanıyız ne de terör örgütüyüz. Bizi bu şekilde lanse etmekten vazgeçsinler’ ifadelerini kullandı. Özkıraç taraflarının ‘yoksulların tarafı’ olduğunu da vurguladı.

Cesurer’in mal varlığını açıklamasını istedi!

Özkıraç, konuyla ilgili sözlerini Cesurer’in mal varlığını açıklamasını isteyerek tamamladı. Özkıraç devamla, siyasilerin de bunu yapması gerektiğini kaydetti, çağrı yaptı.

Türkiye’den gelecek iki santral… Çevre dostu değiller!

Konuşmasında dün Türkiye’den geleceği açıklanan iki santral konusuna da değinen Özkıraç, gelecek olan iki santralin ne zaman geleceğinin belli olmadığına vurgu yaparak, santrallerin çevre dostu olmadığına ve daha fazla çevre kirliliği yaratılacağını da söyledi.