Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu ve Bağımsızlık Yolu Üyesi Yusuf Özgü Sertel, Emeğin Gündemi’ne katılarak “Ricayla Yaşama Düzenine Son: Hayırseverlik Topluma Neden Zarar Veriyor” başlığı altında değerlendirmelerde bulundular.

Özkızan: Amaç Eğitime Katkıda Bulunmaksa, Bu Katkı İş İnsanlarının Şovuna Dönüşmemeli

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un Girne bölgesindeki okulların yenilenmesi için iş insanlarına yapmış olduğu sponsorluk çağrısına Bağımsızlık Yolu’nun eleştirel bakışını aktardı.

Girne Belediyesi’nin yaptığını savunan iki kesim olduğunu, bu kesimlerden bir tanesinin kamunun ekonomiye dahil olmasına karşı olduklarını, kamunun kaynağı olsa bile meseleyi özel sektöre bırakmasını savunduğunu söyleyen Özkızan, bir diğer grubun ise sosyal devlet anlayışına inandığını, devletin eğitim, sağlık, toplu taşıma başta olmak üzere kamusal hizmet vermesi gerektiğine ancak kaynağının olmadığından ülkedeki zenginlerden talep etmeyi olumlu karşıladığını belirtti. İkinci grubun iyi niyetini anlıyoruz diyen Özkızan yine de ayni fikirde olmadıklarını söyledi.

Özkızan, 16 okula 16 sponsor ismiyle bir kampanya başlatılmak istendiğini, insanların yaşadıkları kente gönülden katkı koymak istemelerinde olumsuz bir şey görmediklerini kendi mücadelelerini de bu gönüllülük üzerine kurduklarını belirtti. Bu kampanya başlatılacaksa anonimliğinin sağlanması gerektiği vurgusu yapan Özkızan, amaç eğitime katkıda bulunmaksa, bu katkı iş insanlarının şovuna dönüşmemelidir ifadelerini kullandı. Özkızan, belediye yönetimleri bu gibi durumlarda kent dayanışma fonu gibi alternatifler düşünebilirler dedi.

Rahvancıoğlu: Hak ve Minnet Arasında Çok Büyük Bir Fark Var

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, devletin karşılaması gereken ücretsiz eğitim, sağlık, toplu taşıma gibi halkın temel hakkı olan talepleri, sermayedarların yüce gönüllüğüne bırakmanın sıkıntıları olduğunu, alkışlamadan önce düşünülmesi gerektiğini söyledi. Soruna sebep olanların sorunu çözdüğü dünyanın neresinde görülmüştür diyen Rahvancıoğlu, sosyal devlet politikalarında gerileme olmasının, kamunun, eğitim veya sağlık alanlarından geri çekilmesinin sebebi sermaye kesimidir ve yine onlardan konuyu çözmelerini beklemek ne kadar mantıklıdır ifadelerini kullandı. Rahvancıoğlu, zengin kesimlerin, sermayedarların kamunun eksik kaldığı alanlarda faaliyet göstermesine izin verildiği takdirde kamunun sermayedarlara karşı yaptırım uygulayamayacağını, elinin zayıflayacağını, bunun da sakıncalı olduğunu vurguladı. Anonimliğin ortadan kalkmasıyla hak bilincinin ortadan kalkacağını söyleyen Rahvancıoğlu, sonuçta ortaya çıkacak şeyin hak değil minnet olacağını belirtti.

Sertel: Neo-liberal Politikalar Sonucunda Devlet Okullarında Çok Büyük Eksiklikler Var

Bağımsızlık Yolu Üyesi Yusuf Özgü Sertel, neo-liberal politikalar sonucunda devlet okullarında çok büyük eksiklikler olduğuna işaret eden Sertel, okullarda düzenlemenin yapılması için kaynak oluşturulması gerekliliğini kabul ettiklerini ifade etti. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un bölge okulları için yapmış olduğu sponsorluk çağrısını hatalı bulduklarını söyleyen Sertel, kendini sol diye lanse eden bir parti belediye başkanının sermayeden ricacı olması kabul edilemez açıklamasını yaptı. Sertel, bu uygulamaların insanların hak temelli sosyal politika taleplerinin yerine, hayırseverlik temelli sosyal politika taleplerini benimsemesine sebep olduğunu, eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi devlet tarafından kamusal olarak yönetilmesi gereken temel hak ve taleplerin, hayırsever başlığı altında sermayedarların inisiyatifine bırakmayı kabul etmiyoruz dedi. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un iyi niyetinden şüphe etmediklerini belirten Sertel, iyi niyetin her zaman yeterli olmadığını, iyi niyetle atılan bir adımın halkın çıkarlarına tahribat verebileceğini vurguladı.