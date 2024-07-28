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Özkızan: Birazcık Onuru ve Özsaygısı Olan Her Kıbrıslı Türk Bu Rezilliğin Karşısında Durmalı!

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Özkızan, memleketin en büyük siyasi partisi olan UBP’nin, Türkiye devletinin müdahalelerinden ötürü kendi genel başkanını bile kendi iradesiyle, özgürce, demokratik bir biçimde seçemediğini ifade etti.
Özkızan: Birazcık Onuru ve Özsaygısı Olan Her Kıbrıslı Türk Bu Rezilliğin Karşısında Durmalı!

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, memleketin en büyük siyasi partisi olan UBP’nin, Türkiye devletinin müdahalelerinden ötürü kendi genel başkanını bile kendi iradesiyle, özgürce, demokratik bir biçimde seçemediğini ifade etti.

 

Koskoca partinin, AKP-MHP iktidarının oyuncağına dönüşmüş durumda olduğunu ekleyen Özkızan, “Bu da yetmiyormuş gibi, ülkenin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin müdahalesinin UBP içinde yarattığı haksızlıklarla ilgili olarak "Haksızlık yapılsa bile 'hayır böyleymiş' demek lazım" biçiminde beyanatta bulunuyor” dedi. 

 

Özkızan, hükümetin ortağı ve bakanı olan Erhan Arıklı’nın “Türkiye istikrarı bozacak bir gelişme istemiyor. Ünal Üstel devam ederse hükümet devam edecek” ifadelerine dikkat çekerek “UBP'lilerin ne istediğinin önemi yok, UBP'de kimin genel başkan olacağına zaten Türkiye karar verdi” diye tehdit ettiğine dikkat çekti.

 

Aynı Tatar ve Arıklı’nın tüm bu rezilliğin ortasında, yüzleri bir kez olsun kızarmadan "eşit egemenlik"ten, "devlet" olmaktan söz ettiğine değinen Özkızan, Kıbrıslı Elenlere ve dünyaya dönüp "bizi eşit ve egemen kabul edin" mesajı verdiklerini, kendi partilerine başkan seçemeyecek kadar aciz, çaresiz, ezik ve onursuz bir duruma düşürülmüş UBP'li yetkililer ve aktif UBP destekçilerinin ise iki gram onur taşıyıp "bu iş böyle olmaz" demek yerine boyun eğdiklerini aktardı.  

 

Eğdikleri boyunlarının altındaki onursuz ağızlarından "iki devletli çözüm", "kktc'nin hak ettiği saygıyı görmesi gerekliliği" gibi sözler döküldüğünü ekledi.

 

Özkızan, Kıbrıslı Türk halkının, 1974 yılına kadar Kıbrıslı Elen şovenizminin ve milliyetçiliğinin boyunduruğu altında onuruna ve iradesine sahip çıkmak için mücadele verdiğinden bahsederek aynı Kıbrıslı Türk halkının, şu anda AKP-MHP iktidarının ve Tatar, Arıklı, UBP gibi çevrelerin boyunduruğu altında olduğuna parmak bastı. Özkızan, siyasi görüşünüz ne olursa olsun, Kıbrıs sorununa bakışınız ne olursa olsun, kktc-Türkiye ilişkilerine bakışınız ne olursa olsun, birazcık gururu, onuru ve özsaygısı olan her Kıbrıslı Türk'ün bu rezilliğin karşısında durması gerektiğini vurguladı.

 

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