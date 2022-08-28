Özkızan: CTP, Dayatmanın AKP'den Geldiğini Israrla Gizliyor

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, son günlerde gündemi meşgul eden belediyeler yasası ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Bu Yasa AKP'nin Dayatması ile Hayata Geçirilmiştir!

Özkızan, Kıbrıslı Türk toplumunun iradesinin pek çok açıdan kuşatma altında olduğunu, asıl meselenin belediyelerin birleştirilip birleştirilmemesi veya hangi belediyelerin nasıl birleşeceği meselesi olmadığını belirtti. Bu karar, Kıbrıslı Türk toplumunun iç demokratik mekanizmaları ve halkın lehine olan yaklaşımlar aracılığı ile olmadı diyen Özkızan, bu yasa AKP'nin dayatması ile hayata geçirilmiştir ifadelerine yer verdi.

Durum böyleyken, ortaya konulması gereken tavır da kendiliğinden şekillenir diyen Özkızan, belediyeler konusunda görüşü ne olursa olsun, bu konunun bir dayatma ile idare edilmesine karşı çıkan herkes bir araya getirilmeliydi vurgusunu yaptı. Özkızan, bu dayatmanın kimden ve neden geldiği konusunu dürüstçe halkla paylaşıp, bunun Kıbrıslı Türk toplumuna neden zarar verdiğini samimi bir biçimde anlatmalıydılar dedi.

Bağrış, küfür, kavga, kıyamet gibi sansasyonel ve anlık siyasi çıkışlar çözüm yaratmaz diyen Özkızan, somut taleplere ve hedeflere dayalı uzun ve sabırlı bir mücadeleyi hazırlamak gerekiyordu açıklamasını yaptı. Özkızan, hükümette kimin olduğu elbette önemli olmakla birlikte, meselenin hükümet sorununun çok ötesinde olduğunu kabul edip, toplumun her alanını kapsayan geniş çaplı bir mücadele ortaya koymak gerekiyordu vurgusunu yaptı.

CTP, Dayatmanın AKP'den Geldiğini Israrla Gizliyor

Celal Özkızan, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin belediyeler konusunda özünde Ulusal Birlik Partisi'nden çok farklı düşünmediğini belirtti. Buna rağmen CTP’nin UBP'ye karşı kazan kaldırdığını söyleyen Özkızan, ortak hareket etmesi gereken toplumsal muhalefet kesimlerini de dışladığını aktardı. Özkızan, “CTP "ben bildiğimi yapacağım, siz de peşimden geleceksiniz" diyor, bütün ortak alanları susturuyor, bu tavrına karşı çıkanlara karşı da sosyal medyada linç kampanyası başlatıyor” dedi.

CTP, dayatmanın AKP'den geldiğini ısrarla gizliyor diyen Özkızan, bütün meseleyi UBP üzerinden açıklamaya çalıştığını söyledi. Özkızan, CTP’nin sürdürdüğü politikaya karşı, “meselenin toplumsal bir sorun olduğunu, bir irade sorunu olduğunu ısrarla gizleyip, bütün meseleyi bir "anayasal sorun" olarak açıklıyor” dedi.

CTP’nin göstermelik ve sansasyonel çıkışlar, tavırlar ve eylemler ortaya koyduğunu aktaran Özkızan, “ama somut olarak hangi halk yanlısı talepleri savunduğunu asla söylemiyor, sadece "beni hükümete getirin, ben daha güzel yönetirim" diyor” açıklamasında bulundu.

Özkızan açıklamasının devamında “nerdeyse bütün CTP'li vekiller hep bir ağızdan "CTP tek başına hükümete yürüyor" diyor, yani ülke yangın yeriyken, yani sorun hükümette kimin olduğunun çok ötesine geçmişken, hala daha hükümete gelmenin hesaplarını yapıyor, hem de hükümette defalarca kez yarattığı hayal kırıklığına rağmen, hem de daha önce yaptığı hataları bundan sonra yapmayacağına dair somut hiçbir açılım geliştirmemişken” dedi.

CTP Halkın Karşısına "Umut" Olarak Çıkıp Anında Büyük Bir Hayal Kırıklığı Yarattı

Yaratılan somut duruma sessiz kalmayacaklarını açıklayan Özkızan, “unutmayın, Kıbrıslı Türk halkını bugüne kadar umutsuzluğa en çok düşüren UBP olmadı. UBP, Kıbrıslı Türklerde öfke, sıkıntı ve bıkkınlık yarattı. Umutsuzluğu ise, halkın karşısına "umut" olarak çıkıp anında büyük bir hayal kırıklığı olan CTP gibi yapılar yarattı” dedi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan açıklamasının sonunda; “Kıbrıslı Türkler öfkelenmeye, sıkıntı yaşamaya ve bıkkınlık geçirmeye alışkındır. Bu da gelir bu da geçer. Ancak, umutsuzluğa alışkın değildir. Her umutsuzluk, ardından yıllar süren bir boş vermişlik ve kayıtsızlık getirdi. Kıbrıslı Türklerin yeni bir umutsuzluk dalgasını karşılama lüksü yoktur. Sırf CTP bir kez daha hükümete gelsin diye susup oturacak değiliz. Başımızdaki UBP-YDP-DP ve AKP belası yetmiyormuş gibi, bir de bunu fırsat bilip bunun üzerine kendi siyasi kariyerini inşa etmeye çalışan bir grup CTP'li vekilin linç kampanyasına karşı sessiz kalacak değiliz.” iadelerine yer verdi.