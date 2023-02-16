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Özkızan: “Denetimin kurumsal ve özerk bir yapıda olması gerekir”

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Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Celal Özkızan, “Denetimin, kurumsal ve özerk bir yapıda olması gerekir” diyerek, sadece proje denetimi değil, proje onaylandıktan ve binanın yapılış süreci bittikten sonra dahi denetimin devam etmesi gerektiğini belir
Özkızan: “Denetimin kurumsal ve özerk bir yapıda olması gerekir”

Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Celal Özkızan, “Denetimin, kurumsal ve özerk bir yapıda olması gerekir” diyerek, sadece proje denetimi değil, proje onaylandıktan ve binanın yapılış süreci bittikten sonra dahi denetimin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, BY Genel Sekreteri Celal Özkızan, Parti Meclis Üyesi Mimar Mustafa Batak, Mimar Ali Kemal Piyale ve İnşaat Mühendisi Ali Özsoy, “Emeğin Gündemi” programına katılarak, “Deprem, İmar Planı ve İmar Affı” konularında açıklamalarda bulundular.

-Özkızan

Celal Özkızan, denetimin, kurumsal ve özerk bir yapıda olması gerektiğini kaydederek, KTMMOB’nin bu yapıda olup görevini yerine getirebilecek bir durumda olduğunu söyledi.

 

 

Özkızan, sadece proje denetimi değil, proje onaylandıktan ve binanın yapılış süreci bittikten sonra dahi denetimin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

Denetimin halkın kaygılarını taşıyan kurumlar tarafından yapılmasının önemini belirten Özkızan, özel denetim şirketlerinin varlığına dikkat çekerek, halkın hassasiyetini piyasalaştırma tehlikesinin görülmesi gerektiğini kaydetti.

-Batak

BY Parti Meclis Üyesi Mustafa Batak ise, “Pandemi Hastanesi, Mağusa Hastanesi ve son olarak külliyenin vizesiz olarak inşa edildiğini” savunarak, “İşimize sahip çıkıp, halkın bu dönemde artan hassasiyetini görerek, kamusal anlamda bir denetim mekanizması oluşması için gerekli unsurları oluşturacağız” dedi.

“Şu an için var olan binaları denetleyecek kamusal mekanizmalar olmadığını” öne süren Batak, proje mühendisleri ve mal sahiplerinin denetim için talepte bulunması gerektiğini anlattı.

Mustafa Batak, ülkede sağlıklı yapılar isteniyorsa her aşamada denetimin talep edilmesi gerektiğini belirtti.

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