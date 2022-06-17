  • BIST 2.508,16
  • Altın 1030.167
  • Dolar 17.3143
  • Euro 18.2061
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Özkızan: Kıbrıs Sorunu Hem Güneyde Hem Kuzeyde Emek ve Sınıf Mücadelesinin Büyümesiyle Çözülebilir

»
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Özkızan İki Toplumlu Toplantıda Vurguladı: Kıbrıs Sorunu Hem Güneyde Hem Kuzeyde Emek ve Sınıf Mücadelesinin Büyümesiyle Çözülebilir
Özkızan: Kıbrıs Sorunu Hem Güneyde Hem Kuzeyde Emek ve Sınıf Mücadelesinin Büyümesiyle Çözülebilir

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, "The Left and the Cyprus Problem" isimli platformun çevrim içi toplantısına katıldı.

Sol partiler ve sendika temsilcilerinin katıldığı, Uluslararası ve Yerel Konjonktür - Barış ve Çözüm için Sol’un sorumlulukları konulu toplantıda Bağımsızlık Yolu’nun Kıbrıs Sorunu’na bakışını değerlendiren Özkızan, Kıbrıs Sorunu’nun çözümünün parti için üç anlama geldiğini söyledi. Özkızan, bunların Kıbrıs Adasının birleşmesi, Kıbrıslı Elenler ile Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliği ve Kıbrıs Adasının İngiliz üsleri de dahil olmak üzere bütün yabancı güçlerden arındırılması olduğunu belirtti.

Özkızan, Bağımsızlık Yolu’nun bu amaçlara ulaşmak için Kıbrıs Sorununu merkeze alan bir yaklaşımla ele almak yerine emek ve sınıf mücadelesini merkeze alan bir yaklaşımı savunduğunu ifade etti. Kıbrıs Sorunu etrafında bir muhalefet kurmak yerine ekonomik konular ve halkın geçim konuları etrafında bir muhalefet kurulması gerektiğini belirten Özkızan, Kıbrıs Sorunu’nun hem güneyde hem kuzeyde böyle bir emek ve sınıf mücadelesinin büyümesiyle çözülebileceğini söyledi.

Türkiye Kökenli Emekçiler, Kıbrıslı Türk Halkının Bir Parçasıdır

Bağımsızlık Yolu’nun kimlik değil sınıf temelli bir Kıbrıs Sorunu anlayışı olduğunu dile getiren Özkızan, neoliberal globalleşme çağından geçtiğimiz süreçte Kıbrıs’ın hem kuzeyinin hem de güneyinin dünyanın pek çok yerinden gelen emekçilere ev sahipliği yaptığını söyledi. Kıbrıs’ın kuzeyindeki Türkiye kökenli göçmen nüfusun büyük bir çoğunluğunun emekçi insanlar olduğunu vurgulayan Özkızan, kuzeyde yaşayan Türkiye kökenli insanların Kıbrıslı Türk halkının bir parçası olduğunu ve Kıbrıs’ın geleceğinde de yerleri olduğunu ifade etti.

Özkızan, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Türkiye kökenli insanlara yönelik ayrımcı söylemlerin, Kıbrıs’taki barış mücadelesine zarar verdiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM Barış Gücü: İki lider, kadınların çözüm sürecine katılımını sağlayacak ortak bir eylem planında anlaştı09 Şubat 2022 Çarşamba 12:19
  • KTTB: Sıfır Plastik Atık Hedefine Ulaşmak Zorundayız27 Ocak 2022 Perşembe 15:44
  • Guterres: Kıbrıs'ta müzakere edilmiş bir çözüme güven azaldı18 Ocak 2022 Salı 11:23
  • Pelekanos: BM genel sekreteri eşit mesafeler taktiği izliyor04 Ocak 2022 Salı 21:20
  • Mevlüt Çavuşoğlu: İki devletli çözüm fikrini diğer ülkeler de destekliyor28 Aralık 2021 Salı 22:18
  • Çavuşoğlu: Maraş açılımıyla ezberleri bozduk28 Aralık 2021 Salı 12:46
  • Maraş yeniden AB gündeminde11 Aralık 2021 Cumartesi 11:01
  • Tatar: “Anastasiadis ile 14 Aralık’ta görüşeceğiz”10 Aralık 2021 Cuma 23:48
  • Crans Montana: İşte son akşam yemeği tutanakları (TÜRKÇE)22 Kasım 2021 Pazartesi 21:38
  • Kıbrıs sorununda “özel danışman” ataması konusunda belirsizlik19 Kasım 2021 Cuma 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti