Özkızan: Lafta Solculuk Yapıp Halkın Talepleri İçin Mücadele Etmeyenlere Güvenemeyiz

Özkızan: Servet Vergisi Mücadelesi Bugün Her Şeyden Çok Önem Kazanıyor!

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, vergi listelerinin yayınlanmasıyla birlikte, memleketin ultra zenginlerinin, büyük sermayedarlarının ve büyük patronlarının vergi ödemediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ultra Zenginlerin Hedef Şaşırtmak İçin Sabah Akşam Dilinden Düşürmediği Kamu Çalışanları Dahi Ultra Zenginlerden Daha Fazla Vergi Ödedi

Özkızan, ultra zenginlerin hedef şaşırtmak için sabah akşam dilinden düşürmediği kamu çalışanlarının dahi ultra zenginlerden daha fazla vergi ödediğine dikkat çekti. Ultra zenginlerin yıllardır vergi ödemeyerek haksız bir şekilde servet biriktirdikleri yetmiyormuş gibi, memleketi kuralsızlığın ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir sömürü cennetine dönüştürdüklerini ifade etti. Özkızan, ultra zenginlerin ucuz işgücü altında memleketin demografik yapısını darmaduman ettiklerini, özel sektördeki işletmelerinde çalışanlarına yönelik hiçbir yasal gerekliliği yerine getirmediklerini, sigortaları gerçek maaş üzerinden ve ek mesaileri ödemediklerini, her türlü muafiyetten ve teşvikten faydalandıklarını, kârlarına daha çok kâr katabilmek için hayatın her alanını pahalılaştırdıklarına dikkat çekerek memleketi yaşanmaz hale getirdiklerini söyledi. Şimdi de yüzleri hiç kızarmadan, asgari ücret artışını geri almak ve halkı daha da yoksullaştırmak için girişimlerde bulunduklarını ekledi.

Servet Vergisi Mücadelesi Bugün Her Şeyden Çok Önem Kazanıyor!

Karşımızda kendi parçası olduğu toplumun büyük bir çoğunluğunun refahını hiçe sayan, kendi servetine servet katmak dışında gözü hiçbir şeyi görmeyen, bu doğrultuda her türden emek sömürüsünü ve doğa talanını gerçekleştirmeye hazır olan saldırgan bir sermaye sınıfı olduğundan bahseden Özkızan, “bu sermaye sınıfının ve ultra zenginlerin bugüne kadar biriktirdiği bu haksız servete yönelik Servet Vergisi mücadelesi bugün her şeyden çok önem kazanıyor” dedi. Özkızan, bu mücadelenin aynı zamanda sermayenin bu acımasız saldırılarına karşı durabilecek bir emek hareketini güçlendirmek için de gerekli olduğunun altını çizdi. Özkızan, sermayenin hem iki kuruş dahi vergi ödemeden servetine servet kattığı hem de dönüp asgari ücret artışını geri aldırmaya çalıştığı bir ortamda, ne yazık ki TDP gibi partiler çıkıp "sermayeyi gücendirmemek gerek, sermaye ile işbirliği yapmak gerek" diyerek makam ve koltuk uğruna ruhunu sattığını söyledi. CTP zaten yıllardır emekçilerin özelde sendikalaşma, asgarin ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi, Servet Vergisi gibi taleplerine tamamen sırt çevirmiş durumda olduğunu ekledi. Özkızan, meclis dışında kendine "sol" veya" muhalif" diyen çevreler ise tuzu kuru bir şekilde sabah akşam Kıbrıs sorunu odaklı siyaset yapmaya devam ettiğini aktardı.

Lafta Solculuk Yapıp Halkın Talepleri İçin Mücadele Etmeyenlere Güvenemeyiz

Özkızan, böyle bir ortamda, emek temelli bir mücadeleyi büyütmeye çalışan ve bunu büyük sermayeyi ve ultra zenginleri hiç tereddüt etmeden ve lafı dolandırmadan karşısına alarak yapan Bağımsızlık Yolu’nun Kıbrıslı Türk halkının son kalesi işlevi gördüğünü İfade etti. Emek mücadelesine sahip çıkmazsak, işlerin daha da kötüye gideceğinden bahseden Özkızan, “Bugün "ultra zenginler bir kuruş vergi vermemiş" diye hayıflanıp, yarın o ultra zenginlerle işbirliği içinde siyaset yapan partilere destek olarak sorunlarımızı çözemeyiz” dedi. Sadece lafta solculuk yapıp, halkın talepleri için asla ciddi bir mücadele ortaya koymayan yapılara güvenemeyeceğimizi belirten Özkızan, bizi kendimizden başka hiç kimsenin kurtaramayacağını vurguladı.