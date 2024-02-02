Özkızan: Marjinal ve Hayalci Vaatlerle Vatandaşı Oyalamayın

Özkızan, hükümetteki partilerin, meclisteki ana muhalefetin ve meclis dışında kalan muhalefetin büyük çoğunluğunun gerçek dışı, marjinal, hayalci olduklarını ve hayatta hiçbir karşılığı olmayan vaatlerle vatandaşları oyaladıklarını söyledi.

UBP ve DP'nin sorunlara çözüm olarak "kktc'yi dünyaya tanıtalım" dediğine dikkat çeken Özkızan, YDP'nin ise "Türk Birliği"nden ve "Turan"dan bahsettiğini belirtti. Özkızan, CTP'nin "Euro'ya geçerek" sorunları çözeceğine inandığını, meclis dışındaki partilerin çoğunun ise "Kıbrıs sorununu çözmekten" bahsettiğini ifade etti.

Kıbrıslı Türkler Eziliyor

Tüm bu partilerin vatandaşa hayal satarak, marjinal ifadelerini her gün tekrarladıklarını belirten Özkızan, kısa ve orta vadede hiçbir karşılığı olmayan talepleri "mücadele" gibi pazarlamaya devam ettiklerini vurguladı. Özkızan, Kıbrıslı Türkler'in hayat pahalılığı altında ezilmekte, asgari ücret artışını sıfırla çarpan hatta eksiye düşüren zamlarla boğuşmakta, trafik çilesi çekip ulaşım harcamaları altında ezilmekte, kısa bir zaman öncesine kadar kamusal hak olan eğitim ve sağlık için artık bir servet harcamak durumunda olduğuna dikkat çekti.

Bağımsızlık Yolu’nun Bilimsel Verilere ve Raporlara Dayalı Talepleri Var

Siyasetimizin, hayal pazarlayan siyasi partilerin ve onların marjinal taleplerinin kıskacı altına alındığını ifade eden Özkızan, Bağımsızlık Yolu'nun ise gerçekçi, ayakları yere basan, uygulanabilir, sağduyulu, gündelik sorunlarla ilgili, kısa vadede hayata geçirilebilecek, bilimsel verilere ve raporlara dayalı taleplerle dikkat çektiğini dile getirdi.

Özkızan, "Toplu taşımacılıktan asgari ücrete, sigortalardan çalışma yasasına, kamusal eğitim ve kamusal sağlıktan özel sektörde güvence talebine, tarımda çok yönlü kooperatifleşmeden vergi reformlarına, mali politikalardan sosyal hizmetlere kadar gündelik hayatımızın her anını ve pek çok boyutunu ilgilendiren çok çeşitli konularda ortaya gerçekçi, ayakları yere basan ve bilimsel verilere dayalı talepler ortaya koyuyor Bağımsızlık Yolu. O kadar ki, henüz meclise girmemiş olmasına rağmen, farklı konularda çeşitli kereler yasa önerileri hazırlayıp meclise sunmuştur ve elbette meclisteki partiler bu önerileri dikkate almamıştır" ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türk halkının çok olumsuz koşulların içinden geçtiği bu dönemde, diğer siyasi partilerin de marjinal ve hayalci taleplerini bir kenara bırakmaları yönünde çağrıda bulunan Özkızan, halka gerçekçi, sağduyulu, ayakları yere basan ve bilimsel verilere dayalı öneriler sunulması ve bu doğrultuda mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.