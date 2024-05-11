Özkızan: Tatar, kktc’yi Tanıtmaya Yönelik Ortaya Bir Yol Haritası Bile Koymadı!

Tatar ve AKP-MHP Koalisyonu Uzun Zamandır kktc'nin Tanıtılması Noktasında

Ersin Tatar’ın, BM Özel Temsilcisi Holguin’in Kıbrıs’ta federasyon temelli bir çözümü konusunda üçlü görüşme teklifini yeniden reddettiğine değinen Özkızan, “Bunda şaşılacak bir şey yok. Ne de olsa Ersin Tatar, seçilmeden önce de seçildiği günden beri de “ben federasyonu görüşmem” diyor.” dedi. Özkızan, Tatar, 2004 Annan Planı referandumu sürecinde, pek çok UBP'li ve milliyetçi bile “çözüm, AB, yes be annem” diye ortalıkta dolaşıp referanduma evet oyu verirken, federasyona yine karşı olduğunu ifade etti.

Özkızan, sadece Tatar’ın değil, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kıbrıslı Türklerin iradesini tamamen yok sayılarak Tatar lehine seçime müdahale edildiğini belirtti. Her türden kirli ve antidemokratik oyunu çevirerek Tatar'ın seçilmesini sağlayan AKP-MHP koalisyonunun da uzun bir süredir “kktc'nin tanıtılması/iki devletli çözüm” noktasında olduğunu kaydetti.

Muhalefet, Sözünü Tutan Tatar’ı Eleştirdiği İçin Komik Duruma Düşüyor

Federasyon ve çözüm yanlılarının son günlerde Tatar'a gösterdiği tepkinin biçimini anlamanın mümkün olmadığını ifade eden Özkızan, pek çok federasyon ve çözüm yanlısının, Tatar'ı federasyonu görüşmediği için eleştirdiğini belirtti. Kimisi “Tatar Kıbrıslı Türkleri temsil etmiyor” diyerek, kimisinin ise “Tatar'lık bir durum yok, Türkiye ne isterse o oluyor” diyerek eleştiri yaptıklarını ifade eden Özkızan, günün sonunda, Tatar ve Türkiye’nin federasyon görüşmediği için eleştirildiğini söyledi.

Bunun çok tuhaf bir muhalefet anlayışı olduğuna dikkat çeken Özkızan, Tatar'a (ve Türkiye'ye) "neden sözünün arkasında duruyorsun" diye eleştiri getirildiğini belirtti. Özkızan, “Tatar “sözünü tuttuğu için” eleştiriliyor. “Asla federasyon görüşmem” diye vaat veren siyasetçi, vaadini yerine getirdiği için eleştiriliyor.” dedi.

Özkızan, Tatar’ın AKP-MHP koalisyonunun en başından beri hep aynı şeyi söylemesine rağmen, çoğu çözüm ve federasyon yanlısı her defasında şaşırmaya, her defasında “aaaa, Tatar federasyon görüşmem demiş” diye hayret etmeye devam ettiğini ifade etti. Tüm bunları sanki ilk kez duymuşçasına “nasıl olur bu, derhal istifa etsin” diye feryat figan ettiklerini söyledi. Özkızan, bunun toplumsal muhalefeti komik ve aciz bir duruma düşürdüğünü aktardı.

Tatar'a ve AKP-MHP'ye Neden kktc'yi Tanıtmamış Olduğunu Sormak Gerekiyor

Bu konuda ciddi bir muhalefet nasıl yapılabilir? sorusunu yönelten Özkızan, uzun bir süredir Bağımsızlık Yolu, bunu anlatmaya ve ortaya koymaya çalıştığının altını çizdi. Özkızan, ciddi bir muhalefetin siyasetçileri verdiği sözlerden sorumlu tutması gerektiğini belirterek Tatar’ın “federasyon zaman kaybıdır, iki devleti görüşeceğim, yani kktc'yi tanıtacağım” diye vaatlerde bulunduğunu hatırlattı. AKP-MHP de aynı şeyi söylediğini ekleyen Özkızan, Tatar’a ve AKP-MHP'ye sorulması gereken şeyin neden federasyon görüşmediği değil, neden kktc'yi tanıtmamış olduğudur dedi.

Tatar, kktc’yi Tanıtmaya Yönelik Ortaya Bir Yol Haritası Bile Koymadı

Tatar’ın kktc'yi tanıtmak bir yana, tanıtma yönünde ciddi bir adım bile atmadığın dikkat çeken Özkızan, Tatar’ın tüm ülkeyle dalga geçercesine, cumhurbaşkanlığı görev süresini kişisel emeklilik tatili gibi kullandığını, arada bir verdiği hamasi demeçler ve attığı milliyetçi nutuklar haricinde kktc'yi tanıtmak için hiçbir girişimde bulunmadığını kaydetti. Özkızan, Tatar’ın kktc’yi tanıtmaya yönelik bir "yol haritası", bir "diplomasi planı", bir "mücadele stratejisi" bile ortaya koymadığının altını çizdi.

Her Şeyi Sıfırlayarak Hayatı Eksiye Döndürdü

Özkızan, Tatar, "federasyon ile zaman kaybediyoruz, tanınmaya odaklanmalıyız" demesine rağmen, Tatar yüzünden Kıbrıslı Türk toplumu ve kurumları 2000 sonrası dönemin açık ara en tanınmamış, en uluslararası platformlardan kopmuş, en izole, en az saygınlığa sahip dönemini yaşadığına dikkat çekti. Akıncı ve Talat gibi federasyon yanlısı siyasetçilerin döneminde Kıbrıslı Türk kurumları ve toplumu tanınmışlık yönünde kısmi de olsa mesafe katetmiş, ciddi saygınlık kazandığından bahseden Özkızan, Tatar’ın her şeyi sıfırlayarak hatta eksiye götürdüğünü söyledi.

Koltuğunun ve Vaatlerinin Hakkını Vermesi İçin Kendisine Çağrı Yapılmalı

Tatar'a sorulması gereken hesabın bu olduğunu belirten Özkızan, Tatar’a sorulması gereken neden federasyonu görüşmediği değil, neden kktc'yi tanıtmadığı, tanıtmak bir yana, neden bu konuda bir yol haritasına bile sahip olmadığıdır dedi. Özkızan, Tatar'ı istifaya çağırmak yerine, koltuğunun ve vaatlerinin hakkını vermesi için kendisine çağrı yapılması gerektiğini söyledi. AKP-MHP koalisyonuna ise “Türkiye neden kktc’yi tanımıyor” diye sorulması gerektiğini ekledi.

Tatar, kktc'nin Tanıtılmasına İnanan Vatandaşlarımızı Aldattığı İçin Suçludur

Bağımsızlık Yolu’nun Tatar seçildiği günden beridir bunu yaptığına değinen Özkızan. Cumhurbaşkanlığı binası önünde çeşitli kereler basın açıklaması yapmak da dahil olmak üzere Tatar'a defalarca kez "neden kktc'yi tanıtmıyorsun" diye, Türkiye’ye de “neden bizi tanımıyorsun” diye sorduk dedi. Özkızan, Tatar, federasyonu görüşmediği için değil, samimiyetle iki devletli çözüme ve kktc'nin tanıtılmasına inanan kendi halindeki vatandaşlarımızı hayal kırıklığına uğratıp yarı yolda bıraktığı ve aldattığı için suçludur ifadelerini kullandı.