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Özkızan: Ülkede hükümet değil muhalefet boşluğu vardır

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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Şenel Kim’in sunduğu Emeğin Gündemi programına katılarak Kıbrıs’ın kuzeyindeki mafya-siyaset ilişkisini değerlendirdi.
Özkızan: Ülkede hükümet değil muhalefet boşluğu vardır

Hükümet edenler, zengini sermayeyi seçmesinin bir sebebi de mafya ve onlarla ilişkileri midir sorusuna karşılık Özkızan, elbette olabilir ve bizim gördüklerimizin dışında da mutlaka bu tür kirli ilişkiler vardır diye tahmin ediyoruz. Bu ilişkilere fazlaca batmış ve artık şantaj malzemesi vermiş, tehdit edilmiş kişilerin taviz vermesini öfkeli olsak da anlıyoruz. Fakat şantaj durumu olmamasına rağmen sermaye yanlısı bir siyaset izlemek, kesinlikle bu düzeni savunmak demektir. Bu düzen de ultra zenginlerin ve mafyanın düzenidir. Bu ülkede siyaset yapanlar da bunu bilmeyecek kadar saf olamazlar cevabını verdi.

“Bu Düzen, Ultra Zenginlerin, Büyük Sermayenin ve Mafyanın Düzenidir”

Özkızan konuşmasının devamında, muhalefette olan partilerin, bize oy verin biz bu düzeni daha iyi yöneteceğiz söylemlerini kullandığını ancak bu düzenin ultra zenginlerin, büyük sermayenin ve mafyanın düzeni olduğunu, mevcut düzeni yönetmek istiyorlarsa onların kurallarına uyum sağlamak zorunda kalacaklarını söyledi. Bu sistemi yöneteceğim dediğiniz andan itibaren içinde yolunu bulacağınız bir gerçeklik olarak kabul etmişsinizdir diyen Özkızan, bizler Bağımsızlık Yolu olarak hükümete değil de muhalefete talibiz derken aslında demek istediğimiz şudur, bu değişmeyen düzende hükümete gelseniz bile gücünüzü mücadele için harcamazsanız yine sermayenin, ultra zenginin ve mafyanın düzenine hükümet etmiş olacaksınız dedi.

 

“Yapılması Gereken Düzeni Daha İyi Yönetmek Değil, Düzeni Değiştirmektir”

Devamlı vurguladığımız gibi bizim ülkemizde hükümet boşluğu yoktur muhalefet boşluğu vardır açıklamasını yapan Özkızan, kktc kurulduğdan beri bir çok hükümet deneyimi oldu, her türlü kombinasyon denendi ve düzende bir değişiklik olmadı. Bu da şu anlama geliyor, mafyanın, ayrıcalıklı kesimlerin ve sermayenin işlerini yürütmek için bir hükümet bulmakta zorlanmıyorlar. Burda yapılması gereken bu düzeni daha iyi yönetmek değil, bu düzeni dönüştürmektir diyen Özkızan, Bağımsızlık Yolu olarak hükümete değil muhalefete talip olunması gereken anlayışla mücadele ettiklerini dile getirdi.

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