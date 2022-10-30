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Özkunt: Laiklik karşıtı bu dayatmalar Anayasa’ya aykırı ve çağ dışıdır

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TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, üst düzey kamu görevlilerinin ve devlet memurlarının mesai saatinde kuran kursuna gitmelerine tepki göstererek, laiklik karşıtı bu faaliyetlerin Anayasa’ya aykırı ve çağ dışı olduğunu vurguladı.
Özkunt: Laiklik karşıtı bu dayatmalar Anayasa’ya aykırı ve çağ dışıdır

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda Anayasa'nın temel unsurlarından biri olan laiklik ilkesinin zayıflatılmaya ve yok etmeye yönelik Türkiye’deki AK Parti çevrelerinin baskısıyla ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki biat kültüründen beslenen atanmış hükümet elemanları eliyle faaliyetlerinin yoğunlaştığını belirterek, “Ha tenis kursu, ha kuran kursu diyerek ve yine İlahiyat Koleji açılışının dönemin sol görüşlü Başbakanı tarafından kurdelesi kesilerek geçmişte sol çevreler tarafından bile normalleştirilmesinin önü açılan laiklik karşıtı bu dayatmalar Anayasaya aykırı ve çağ dışıdır” dedi.

“SEÇİM HESAPLARI BU MÜCADELE BİRLİKTELİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ”

“Kuran kursları, ilahiyat koleji, ortaokullara türban ile öğrenci sokulması, tüm din dersi öğretmenlerinin TC’den getirtilmesi, zorunlu din dersi, okul yerine camii inşaatlarına yönelinmesi, Din İşleri’ni Vakıflar İdaresi’nden alarak devlete bağlama girişimleri, ülkemizde öbek öbek yürütülen tarikat faaliyetleri ve nihayet son olarak gerici AK Parti yönetimi girişimleri ile Kıbrıs Türk halkı tarafından istenmemesine rağmen bir Külliye dayatması, laiklik karşıtı tüm bu adımların sistemli bir şekilde tahakküm ve baskı halinde atılmaya devam edileceğini göstermektedir” diyen Özkunt, TDP ve TKP’nin bir süredir demokrat ve yurtsever kesimlerin birlikte hareket etmesi ile laiklik karşıtı, demokrasi ve irade düşmanı olan baskıcı dayatmalara karşı “Külliyeye Hayır” diyerek ortak mücadele yürütülmesi için çaba gösterdiğini belirtti.

Özkunt, seçim hesaplarının bu mücadele birlikteliğinin önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayarak, ülke için demokrasi, irade, özgürlük ve laiklik ilkesine sahip çıkmak için yurtsever halkımızın katılımı ile örgütlerin birlikte mücadelesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“KAMU GÖREVLİLERİNİN BU KURSLARA KATILMAYA ZORLANMASINA DERHAL SON VERİLMELİ”

Özkunt, “Öte yandan kuran kurslarına üst düzey kamu görevlilerinin mesai saatinde katılması ve kamu görevlilerinin bu kurslara katılmaya zorlanması skandaldır. Derhal buna son verip gerekli cezanın laiklik karşıtı bu faaliyeti yürütenlere uygulanması elzemdir” dedi.

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