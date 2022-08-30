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Özkunt, parti meclisi üyeliğine devam edecek…

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TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, “genel sekreterlik” ve “MYK üyeliğinden” istifa etti.
Özkunt, parti meclisi üyeliğine devam edecek…

 İstifasını parti meclisine yazdığı bir mektupla duyuran Özkunt, parti meclisi üyeliğine ise devam edeceğini açıkladı.

   Özkunt’un istifasının yarın akşam parti meclisinde görüşülüp, netleşeceği bildirildi.

   Nevzat Özkunt, istifasına solun birleşmesi sürecinde “eski kişisel çatışmalara ve egosal savaşlara zemin hazırlayacak” bir süreç yaşanmasının ve “TDP'yi ele geçirmeye dönük oyunlar” gözlemlemesinin neden olduğunu belirtti.

      Solda bütünleşme sürecine ilkesel olması ve bütünleşme ruhunu içermesi kaydıyla destek verdiğini ancak bu zeminin kaybolduğunu ifade eden Özkunt, TDP’nin ele geçirilmesine dönük oyunların bir parçası olmayacağını vurguladı.

   Özkunt, TDP içinde bir statü elde etme kaygısının öne geçtiğini ve bir dayatma ile karşı karşıya olunduğunu üzülerek gözlemlediğini kaydetti.

    Nevzat Özkunt’un yakın çevresine de “Solda bütünleşme çalışmalarında ilkesellik ve bütünleşme ruhundan uzaklaşılıp koltuk pazarlığına girişildiğini, bunun da kabul edilmez olduğunu” söylediği öğrenildi.  

    Özkunt’un yakınlarına, TKP’nin ve Mehmet Çakıcı’nın TDP’yi ele geçirmek niyeti ile hareket ettiğini, bunu iyice ortaya koyduğunu belirterek, bu durumu gözlemlediği için istifa ettiğini söylediği öne sürüldü.

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