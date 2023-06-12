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Özkunt: Tatar Tam Bir Diktatör Edasıyla Özendiği Abilerini Taklit Ediyor

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Özkunt: Tatar Tam Bir Diktatör Edasıyla Özendiği Abilerini Taklit Ediyor
Özkunt: Tatar Tam Bir Diktatör Edasıyla Özendiği Abilerini Taklit Ediyor

Özkunt: Kıbrıs Türk toplumu, Tatar aracılığı ile kendisine biçilmek istenen bu gömleğe asla sığmayacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, Cumhurbaşkanlığı’ndan “Girişiniz yasaktır” denilerek dışarı çıkarılan Yenidüzen Gazetesi yazar ve programcısı gazeteci Serhat İncirli’ye yapılanın basın ve ifade özgürlüğüne ket vurmanın yanında, Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan anti demokratik ortamın bir göstergesi olduğunu belirtti

 

Özkunt: Serhat İncirli’nin ve onun nezdinde tüm özgür ve bağımsız basının yanındayız

Parti adına yazılı açıklama yapan Özkunt, Ankara tarafından bulunduğu makama atanan Ersin Tatar’ın, her geçen gün daha anti demokratik, daha kendi insanına düşman ve çok sesliliğe tahammülsüz davrandığını vurgulayarak, Kıbrıs Türk toplumunun, Tatar aracılığıyla kendisine biçilmek istenen bu gömleğe sığmayacağının çoktan öğrenilmiş olması gerektiğini kaydetti.

Özkunt, “Hangi görüş ya da fikirde olursa olsun, insan, kadın, çocuk haklarına aykırı olmadan, etik ve ahlak sınırları dahilinde konuşan, yazan ve yayın yapan gazetecilerin ve basın mensupları, sizin kişisel hırslarınızın kurbanı edilemez. Sizin istediğiniz gibi yazan çizen herkes iyi, size muhalif olan herkes kötü algısı bu kültüre nakşedilemez. Tatar tam bir diktatör bozuntusu edasıyla özendiği abilerini taklit ediyor. Serhat İncirli’nin ve onun nezdinde tüm özgür ve bağımsız basının yanındayız” dedi.

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