Özkunt: TDP, insanlarımızın mutlaka sandığa gitmesini talep etmektedir

Kamuoyunda TDP’nin ara seçimlerde nasıl bir tavır alacağına dair beklentiler olduğunu kaydeden Özkunt, toplumun büyük desteğini alan Reynar’dan sonra oluşan boşluğun nasıl doldurulacağına, toplum iradesinin nasıl yansıyacağına dair farklı tepkilerin olduğunu belirtti.