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Özkunt: TDP, insanlarımızın mutlaka sandığa gitmesini talep etmektedir

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“TDP toplum iradesinin sandığa yansıtılmasını arzulamaktadır”
Özkunt: TDP, insanlarımızın mutlaka sandığa gitmesini talep etmektedir

Kamuoyunda TDP’nin ara seçimlerde nasıl bir tavır alacağına dair beklentiler olduğunu kaydeden Özkunt, toplumun büyük desteğini alan Reynar’dan sonra oluşan boşluğun nasıl doldurulacağına, toplum iradesinin nasıl yansıyacağına dair farklı tepkilerin olduğunu belirtti.

Özkunt, “Dolayısıyla TDP tabanını ve Tacan Reynar’a oy vermek isteyenlerin oluşturduğu bu potansiyel; mutlaka statüko ve rejim karşıtı bir tavır belirleyecektir. İşte TDP, bu iradenin sandığa yansımasını ve insanlarımızın mutlaka sandığa gitmesini talep etmektedir.

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