Özkurt: Artık tek bir kadın dahi zarar görmesin

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt kadına şiddetin önlenmesi için yasal düzenleme yapılmasının önemine işaret etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” dolayısıyla mesaj yayımlayan Özkurt kadına yönelik her türlü şiddetin engellenmesi için yasaların uygulanmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

Özkurt mesajında;

‘Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü.. Kadına yönelik her türlü şiddetin engellenmesi için yasaların uygulanması hayati önem taşıyor.

Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi’nin ne kadar önemli olduğunu asla unutmamalıyız ve 6284 Sayılı Kanun uygulanması için gerekli adımların atılması gereklidir. Çünkü kadınlar şiddet görmesin, öldürülmesin, tacize uğramasın diye toplumun her kesiminden büyük bir tepki yükseliyor. Sivil toplum kuruluşları bireylerin ve toplumun bilinçlenmesi için kampanyalar ve dayanışma çağrıları yaparak büyük bir fayda sağlıyor. Ben de bir kadın, bir anne ve bir birey olarak kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için dayanışmanın önemine inanıyorum. Artık tek bir kadın dahi zarar görmesin istiyorum.’ dedi.