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Özkurt: Bu eylemler sendikalaşmanın popülizme yenildiğinin göstergesidir

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Özkurt: Bu eylemler sendikalaşmanın popülizme yenildiğinin göstergesidir
Özkurt: Bu eylemler sendikalaşmanın popülizme yenildiğinin göstergesidir

BRTK Kurumu Müdürü Meryem Özkurt Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (BAY-SEN) gerçekleştirdiği pankart asma eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, eylemle ilgili açıklamasında,eğer sendikaların varlık sebeplerinin çalışanların hak ve hukukunu gözetmekse bu eylemlerin anlamsız olduğunu belirtti.
Özkurt açıklamasında, ‘Eğer sendikaların varlık sebebi çalışanın hak ve hukukunu gözetmekse bu eylemler baştan anlamsızlaşmıştır. Zaten yönetim olarak biz gerekeni bugüne kadar yaptık ve yapmaktayız, bu güne kadar verilmemiş haketişleri çalışanlara vermekteyiz, vermeye de devam edeceğiz’ dedi.

Özkurt, kendisinin müdür olarak bu göreve zembille inmediğini, asistanlıkla başladığı çalışma hayatında her aşamayı yaşadığını ve devlet kadrolarında değil özel sektörde bu mücadeleyi verdiğini söyledi.

BRTK Müdürü açıklamasında, ‘Bu eylemlerin hiç bir haklı gerekçesi yoktur tamamen sendikalaşmanın dahi popülizme yenildiğin göstergesidir ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özer Kanlı ile anlaşamadığımız hiç bir konu yoktur, üstümde baskı yarattığı söylemlerin gerçekle alakası yoktur’ dedi.

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