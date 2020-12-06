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Özkurt: Daha yaşanabilir bir hayat, ancak güçlü kadın ile mümkün

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların siyasal alana katılım ve temsiliyetinin önemini vurguladı.
Özkurt: Daha yaşanabilir bir hayat, ancak güçlü kadın ile mümkün

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların siyasal alana katılım ve temsiliyetinin önemini vurguladı.

Özkurt mesajında; “Seçme ve seçilme hakkı, kadınların toplumun kendisine biçtiği ev hanımlığı, annelik rolleri dışında kamusal hayata girmesine, siyasi hakları kazanmasına ve eşitlik kavramlarının gelişmesine en büyük etkendir. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nin en önemlilerinden birisidir.

Demokrasimizin daha sağlam zemine oturabilmesi kadınların yeteri kadar siyasi hayatta yer almaları ve Meclis’te yüksek temsil oranıyla orantılıdır”dedi. Özkurt ‘daha yaşanabilir bir hayat, ancak güçlü kadın ile mümkün. Onun için, kadınlarımız hak ettikleri yere kavuşmalı, sosyal ve siyasal hayatta kilit roller üstlenmeli diyorum. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 86. yıldönümünü kutluyorum’ dedi. 

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