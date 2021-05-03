Özkurt: Doğru haberin ve bilginin önemi daha da arttı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özkurt mesajında internet ve sosyal medyanın toplumsal iletişimin merkezine oturduğu bu günlerde kamu hizmeti yayıncılığı yapan BRT’nin öneminin daha da anlaşıldığını kaydederek, “Pandemi ile birlikte artan dezenformasyonun ve manipülasyonla mücadele ile doğru haberin ve bilginin önemi daha da artmıştır. Hiçbir kontrol mekanizmasına tabi olmadan üretilen içeriklerin hızlıca yayılımı sorun olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Özkurt, “bilgiyi sorgulamamız, en doğru bilgiyi veren taraf olma hali yeniden önem kazandı” diyerek, “Yayınlarımızın toplum üzerindeki rolünü ve sorumluluklarını önemsiyor; demokrasinin bir gereği olarak tüm sosyal, siyasal ve ekonomik katmanların seslerini duyurabilmeleri için imkan sağlamaya özen gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi. Özkurt mesajında, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla BRT çalışanları özelinde tüm basın çalışanlarına kolaylıklar diledi.