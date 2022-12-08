  • BIST 4.800,78
  • Altın 1070.492
  • Dolar 18.6405
  • Euro 19.6143
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Özkurt: Hukuk süreci başlatılmıştır

» »
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, BRT’de tüm çalışanların toplu iş sözleşmesine dahil edilmesine ilişkin sürecin devam ettiğini, herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını vurguladı.
Özkurt: Hukuk süreci başlatılmıştır

Özkurt, hal böyle iken bir gazetede yer alan 27 çalışanın toplu sözleşmeye dahil edilmesine ilişkin sürecin işletilmediği ve bundan hükümetin sorumlu olduğunu iddia eden haberin tamamen uydurma olduğunu söyledi.

Özkurt, söz konusu haberin yer aldığı gazete aleyhine düzeltme talebiyle hukuki süreç başlatıldığını kaydetti.

Özkurt, konuyla ilgili bir gazetede yer alan haber üzerine yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası arasında imzalanan sözleşmeyle tarihte ilk defa tüm çalışanlar Toplu İş Sözleşmesine dahil edilmiştir.
Bu sözleşme 27 çalışanımızın maaşlarına düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararları alınmış olup, mevzuat gereği yürütülen prosedüre ilişkin işlemler devam etmektedir. dolayısıyla herhangi bir aksama mevcut değildir.
Böyle bir haber, kamu maliyesinin nasıl çalıştığına ilişkin araştırma ve paydaşların görüşüne başvurmayı gerektirmektedir.
Dedikodunun ötesinde bir değer ihtiva etmeyen bu tür yazılar gazetecilik mesleğine zarar verdiği gibi gerçek gazetecilerin tümünü de incitmektedir. Böylesine art niyetli, doğru olmayan, kurumları hedef alan asparagas haberler basının etik değerlerine de zarar vermektedir.
Bu uydurma haber ile ilgili düzeltme talebiyle gazete aleyhinde hukuk süreci başlatılmıştır.”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • II. Sektörel Vergi Ödülleri Galası Yarın Yapılacak08 Aralık 2022 Perşembe 12:53
  • Üstel: “KKTC dünyadan geri kalmayacak”08 Aralık 2022 Perşembe 12:38
  • KKTC'nin Rus sakinleri, ülkeleriyle doğrudan uçuş istiyor08 Aralık 2022 Perşembe 12:24
  • YKP’nin de katılacağı, Avrupa Sol Partisi 7. Kongresi gerçekleşiyor08 Aralık 2022 Perşembe 11:42
  • Bengihan'dan 'eylem' uyarısı!08 Aralık 2022 Perşembe 11:37
  • Güven Bengihan: Hükümet edenler halkın sorunlarına karşı duyarsız08 Aralık 2022 Perşembe 11:08
  • Ülkemize ilişkin kararların GKRY tarafından kabul edilip edilmemesinin kıymeti yoktur!08 Aralık 2022 Perşembe 10:50
  • Çavuşoğlu: Okullarımızın temizliği duraksama olmadan yapılacak08 Aralık 2022 Perşembe 09:25
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi Var08 Aralık 2022 Perşembe 09:18
  • Girne-Tatlısu ana yolunda kaza: 3 yaralı!07 Aralık 2022 Çarşamba 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti