Özkurt: Hukuk süreci başlatılmıştır

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, BRT’de tüm çalışanların toplu iş sözleşmesine dahil edilmesine ilişkin sürecin devam ettiğini, herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını vurguladı.

Özkurt, hal böyle iken bir gazetede yer alan 27 çalışanın toplu sözleşmeye dahil edilmesine ilişkin sürecin işletilmediği ve bundan hükümetin sorumlu olduğunu iddia eden haberin tamamen uydurma olduğunu söyledi.

Özkurt, söz konusu haberin yer aldığı gazete aleyhine düzeltme talebiyle hukuki süreç başlatıldığını kaydetti.

Özkurt, konuyla ilgili bir gazetede yer alan haber üzerine yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası arasında imzalanan sözleşmeyle tarihte ilk defa tüm çalışanlar Toplu İş Sözleşmesine dahil edilmiştir.

Bu sözleşme 27 çalışanımızın maaşlarına düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararları alınmış olup, mevzuat gereği yürütülen prosedüre ilişkin işlemler devam etmektedir. dolayısıyla herhangi bir aksama mevcut değildir.

Böyle bir haber, kamu maliyesinin nasıl çalıştığına ilişkin araştırma ve paydaşların görüşüne başvurmayı gerektirmektedir.

Dedikodunun ötesinde bir değer ihtiva etmeyen bu tür yazılar gazetecilik mesleğine zarar verdiği gibi gerçek gazetecilerin tümünü de incitmektedir. Böylesine art niyetli, doğru olmayan, kurumları hedef alan asparagas haberler basının etik değerlerine de zarar vermektedir.

Bu uydurma haber ile ilgili düzeltme talebiyle gazete aleyhinde hukuk süreci başlatılmıştır.”