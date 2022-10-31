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Özkurt: Sevilay Direkoğlu’nun Hizmetleri Asla Unutulmayacak

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Özkurt: Sevilay Direkoğlu’nun Hizmetleri Asla Unutulmayacak
Özkurt: Sevilay Direkoğlu’nun Hizmetleri Asla Unutulmayacak

Sevilay Direkoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz…

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Sevilay Direkoğlu’nun BRT’ye yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağını vurguladı, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi…

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Sevilay Direkoğlu’nun vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı…

Özkurt mesajında kurumumuza uzun yıllar hizmet veren bir değerimizi yitirdiğimizi anımsattı…

Direkoğlu’nun ülkeye ve kurumumuza yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağını vurgulayan Özkurt, Sevilay Direkoğlu’nun yaktığı meşalenin gelecek nesillere taşınmaya devam edileceğini söyledi…

Özkurt, Direkoğlu’na rahmet ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi…

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